TopSpin 2K25 kehrt schon früher zurück als gedacht, diese Legenden sind dabei

Schon im kommenden Monat könnt ihr TopSpin 2K25 spielen.

2K Games veröffentlicht den neuesten Teil der Reihe am 26. April 2024 für PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.

Profis und Legenden

Für das Spiel verspricht man mehr als 24 spielbare Profis, ebenso gibt es ein von John McEnroe vertontes Training in der TopSpin-Akademie, Einzel- und Mehrspieler-Modi sowie alle vier historischen Grand-Slam-Turniere.

Im MyCareer-Modus reist ihr etwa als aufstrebender Profi um die Welt und nehmt an verschiedenen bekannten Turnieren teil. Insgesamt gibt es 48 Plätze, darunter 15 reale Orte und ihr könnt bei den Outdoor-Schauplätzen zwischen drei Tageszeiten wählen.

Mit dabei sind unter anderem Roger Federer, Serena Williams, Carlos Alcaraz, Iga Świątek, Frances Tiafoe, Andre Agassi und mehr. Wer sich mit anderen online messen möchte, kann das auch via Crossplay tun.

Insgesamt bietet 2K TopSpin 2K25 in vier verschiedenen Editionen an, Details zum Inhalt lest ihr nachfolgend:

Edition Preis Inhalt Standard 59,99 € (PC)

69,99 € (PS4, Xbox One)

74,99 € (PS5, Series X/S) Basisspiel Standard Cross-Gen-Edition 74,99 € Enthält das Basisspiel für beide Plattformen derselben Konsolenfamilie Deluxe Edition 99,99 € Basisspiel (Cross-Gen)

Under the Lights Pack

New Wave Pack

Rookie Rise Pack

Vorabzugang (ab 23. April 2024) Grand Slam Edition 119,99 € Basisspiel (Cross-Gen)

Alle Inhalte der Deluxe Edition

Grand Slam Champions Pack

All Access Pass

Vorabzugang (ab 23. April 2024)

TopSpin 2K25 - Screenshots of Attribution

Hier noch die Inhalte der oben erwähnten Packs:

Pack Inhalt Under the Lights Pack Alternative Outfits für Serena Williams und Roger Federer New Wave Pack Alternativen Outfits für Carlos Alcaraz, Iga Świątek und Francis Tiafoe

Eine Kollektion an Zusatzausstattung Rookie Rise Pack Mein SPIELER-Boost

1.700 VC Grand Slam Champions Pack Spezieller Championship-Schläger und Champion-Aufschlag All Access Pass 6 Premium Centre Court Pass Seasons

8 Bonus-Kosmetikobjekte

Wer die Standard Edition oder Standard Cross-Gen Edition vorbestellt, erhält neben dem Under the Lights Pack noch das Wilson Nightfall Bundle und Night-Time Majors.