Tower of Fantasy bringt hundeverrückte Death-Metal-DJane Fenrir noch diese Woche ins Spiel

Mit Fenrir erschein ein neues Simulacrum in Tower of Fantasy. Am 9. März soll die Top-DJane aus Mirroria im Open-World-MMORPG erscheinen.

Elektrizität, Hunde und Metal

Fenrir wird von Entwickler Hotta Studio als begeisterte Death-Metal-Hörerin und impulsive Abenteurerin beschrieben, die vor keiner Herausforderung zurückschreckt.

Sie ist die Chefin von Team Wauwau, scheint Hunde sehr zu lieben, und kämpft als Volt-Simulacrum mit Gleipnir, einer knochenförmigen Schleife, die sie auf dem Rücken trägt und sich in riesige elektrische Klauen verwandeln können.

In einem Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von diesem elektrisierenden Simulacrum machen.

Was haltet ihr von der verrückten Hundelady und Death-Metal-DJane? Das ist doch mal eine wilde Mischung.