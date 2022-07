Tower of Fantasy: Sci-Fi trifft Anime im Open-World-RPG ab August

Publisher Level Infinite und Entwickler Hotta Studio gehen in Kürze mit ihrem Open-World-RPG Tower of Fantasy an den Start.

Am 11. August 2022 erscheint das Spiel für PC und Mobilgeräte, der Preload beginnt bereits am 9. August.

Weit in der Zukunft

Tower of Fantasy spielt hunderte Jahre in der Zukunft. Auf der Erde ist die Umwelt zusammengebrochen und die Menschheit ist auf den Planeten Aida geflohen.

In China ist das Spiel bereits erfolgreich unterwegs, jetzt erfolgt der Launch im Rest der Welt. In Tower of Fantasy treffen Sci-Fi und Anime aufeinander und ihr könnt die Welt nach Lust und Laune erkunden.

Ihr könnt euren Charakter im Spiel nach eigenen Wünschen erstellen und euch mit diesem in zahlreiche Kämpfe stürzen. Auch habt ihr die Möglichkeit, zu klettern, zu gleiten und zu schwimmen. Ein kooperativer Mehrspieler-Modus ist ebenfalls vorhanden.