Ubisoft Forward 2024: Uhrzeit, Stream und Plan - Alle Infos zum Event

Bei Ubisoft Forward 2024 erwarten uns neue Details zu einer Reihe von Ubisoft-Spielen, die noch in diesem Jahr erscheinen werden, darunter natürlich Star Wars Outlaws und Assassin's Creed Shadows.

Wann, wie und wo findet das Ganze statt? Genau diese Fragen beantworten wir in diesem Guide, verraten euch die Uhrzeit, zu der der Livestream beginnt, und was bisher über die Show bekannt ist.

Wann kann man Ubisoft Forward 2024 sehen?

Die Hauptshow von Ubisoft Forward beginnt am 10. Juni 2024 um 21 Uhr deutscher Zeit. 30 Minuten zuvor beginnt eine Pre-Show mit Updates zu aktuellen Live-Service-Games des Publishers. Nachfolgend ein kleiner Überblick über die Startzeit in verschiedenen Zeitzonen:

Europe - 21 Uhr (CEST), Pre-Show ab 20:30 Uhr

- 21 Uhr (CEST), Pre-Show ab 20:30 Uhr US-Ostküste - 15 Uhr (EDT), Pre-Show ab 14:30 Uhr

- 15 Uhr (EDT), Pre-Show ab 14:30 Uhr US-Westküste - 12 Uhr (PDT), Pre-Show ab 11:30 Uhr

- 12 Uhr (PDT), Pre-Show ab 11:30 Uhr Japan - 11. Juni 2024, 4 Uhr (JST), Pre-Show ab 3:30 Uhr

- 11. Juni 2024, 4 Uhr (JST), Pre-Show ab 3:30 Uhr Australien - 11. Juni 2024, 5 Uhr (AEST), Pre-Show ab 4:30 Uhr

It’s back ✨



It's back ✨



Join us live from Los Angeles for #UbiForward on June 10 for updates and upcoming releases! pic.twitter.com/PevpR3rfvH — Ubisoft (@Ubisoft) April 3, 2024

Wo kann man Ubisoft Forward 2024 sehen?

Ubisoft Forward 2024 wird auf Ubisofts YouTube-Kanal und auf Ubisofts Twitch-Kanal übertragen, ebenso könnt ihr die Show direkt auf der Webseite von Ubisoft sowie über den Ubisoft Connect Game Launcher anschauen.

Wer sich den Stream über Twitch anschaut, kann sich außerdem mehrere Twitch Drops als Bonus fürs Zugucken sichern. Ihr müsst nur sicherstellen, dass eure Twitch- und Ubisoft-Konten miteinander verknüpft sind.



Was ist von Ubisoft Forward 2024 zu erwarten?

Ubisoft hat sich im Vorfeld recht klar dazu geäußert, was bei der Show zu sehen ist. Ihr bekommt umfassendere Einblicke in Assassin's Creed Shadows und Star Wars Outlaws und seht mehr davon, was in Zukunft bei XDefiant zu erwarten ist.

Zwar haben wir bereits einen Trailer zu Star Wars Outlaws beim Summer Game Fest und einen zu Assassin's Creed Shadows beim Xbox Games Showcase gesehen, ihr könnt aber davon ausgehen, dass ihr bei Ubisoft Forward noch umfangreicheres Material zu sehen bekommt. Zumindest war es in den vergangenen Jahren so.

Was bleibt sonst noch? Nun, Überraschungen sind nie ausgeschlossen und Just Dance ist immer ein guter Kandidat für eine Ubisoft-Show. Und was ist eigentlich mit Beyond Good & Evil 2? Ach, werfden wir diesen Namen lieber nicht in die Runde. Aber wie gesagt: Lassen wir uns überraschen. In dieser Branche weiß man ja, welche Überraschung hier und da um die Ecke kommt.

Viel Spaß bei Ubisoft Forward 2024!

