Ubisoft hat angekündigt, die Online-Server von zehn älteren Spielen abzuschalten.

Das betrifft unter anderem Spielereihen wie Assassin's Creed, Ghost Recon und Splinter Cell.

Alles hat ein Ende

"Die Entscheidung zur Einstellung der Online-Dienste für ältere Spiele treffen wir nicht leichtfertig", heißt es.

"Es ist aber auch notwendig, da die Technologie, die hinter diesen Diensten steht, veraltet ist."

Die Server der betroffenen Spiele werden am 25. Januar 2023 abgeschaltet. Auf dem PC betrifft das Assassin's Creed Revelations, Ghost Recon Future Soldier, Heroes of Might and Magic 4, NCSI, RUSE und Trials Evolution.

Ebenso werden die Online-Server von Assassin's Creed 2 und Splinter Cell Conviction auf Xbox 360, Assassin's Creed Liberation HD auf PS3 und Xbox 360 sowie Assassin's Creed Brotherhood auf Mac abgeschaltet.

Ab dem 25. Januar könnt ihr den Multiplayer nicht mehr nutzen, euren Ubisoft-Account nicht mehr im Spiel verknüpfen oder andere Online-Features nutzen. Auch Ubisoft-Connect-Belohnungen sind nicht mehr verfügbar.