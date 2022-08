Vampire Survivors: Alle Cheats und wie ihr sie freischaltet

Mit der Veröffentlichung von Update 0.10.0 hat Vampire Survivors ein neues und verstecktes Cheat-Menü erhalten. Dieses müsst ihr erst einmal freischalten, bevor ihr einige Cheat Codes verwenden könnt, um etwas mehr Spaß in Vampire Survivors zu haben.

Unser Guide zeigt euch, wie ihr das Cheat-Menü freischaltet und welche Cheats es für Vampire Survivors gibt.

Inhalt:

Wie schalte ich das Cheat-Menü in Vampire Survivors frei?

Das Cheat-Menü ist nach der Installation von Update 0.10.0 für Vampire Survivors nicht einfach so da, ihr müsst es zuerst einmal freischalten. Wie? Findet die Forbidden Scrolls of Morbane. Dazu müsst ihr den Bone Orb in der Bone Zone erledigen.

Nehmt das Item auf und das Cheat-Menü erscheint im Hauptmenü. Dort lassen sich dann die Codes, die ihr weiter unten seht, eintragen.

Für den Kampf gegen Bone Orb empfiehlt sich ein schneller Charakter mit Waffen, mit denen ihr manuell auf Bone Orb zielen könnt. Tötet den Feind so schnell wie möglich, denn je mehr Feinde in ihn laufen, desto größer wird er und desto mehr Gesundheit erhält er.

Welche Cheats gibt es für Vampire Survivors?

Seid ihr erst einmal im Cheat-Menü habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Cheats zu aktivieren und zu verwenden. Diese lassen sich in verschiedene Kategorien aufteilen und bescheren euch etwa bestimmte Charaktere oder führen euch zu einer bestimmten Stage. Nachfolgend zeigen wir sie auch alle.

Liste aller Cheats in Vampire Survivors

Extras/Spaß-Cheats

Das Benutzerinterface dreht sich - spinnn

Stages

Il Molise - relaxenjoylife

- relaxenjoylife Moongolow - honesty

- honesty Green Acres - dotgogreenacres

- dotgogreenacres The Bone Zone - rottingpizza

- rottingpizza Boss Rash - peakgamedesign

Ghosts

Exdash - exdashexoneviiq

- exdashexoneviiq Toastie (zuvor muss Exdash freigeschaltet werden) - tramezzini

Charaktere

Arca Ladonna - noneladonna

- noneladonna Porta Ladonna - vivaladonna

- vivaladonna Lama Ladonna - superladonna

- superladonna Poe Ratcho - strongestcharacter

- strongestcharacter Dommario - bioparco

- bioparco Suor Clerici - faschiuma

- faschiuma Krochi Freetto - accidenti

- accidenti Christine Davain - crystalmakeup

- crystalmakeup Yatta Cavallo - yattapanda

- yattapanda Bianca Ramba - carramba

- carramba O'Sole Meeo - reset

- reset Sir Ambrojoe - languorino

Geheime Charaktere

Gyorunton - secondevolution

- secondevolution Big Trouser - earrivatolarrotino

- earrivatolarrotino Cosmo Pavone - lhovistoio

- lhovistoio Boon Marrabbio - fettinepanate

- fettinepanate Leda - iwillneverletyouforgetaboutme

- iwillneverletyouforgetaboutme Peppino - pinociampino

- pinociampino Gains Boros - highfive

- highfive Mask of the Red Death - ablasphemousmockery

Relics