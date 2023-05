Vampire Survivors als TV-Serie? Macher der Sonic-Filme sind an dem Projekt dran

Vampire Survivors ist ein kleiner Hit in diesem Jahr und schon jetzt gibt es erste Anzeichen für eine TV-Adaption. Obwohl ihr in dem Spiel gegen Horden von übernatürlichen Wesen ankämpft und euch immer neue Waffen kauft, mit denen ihr in 8-Bit weiter auf die Feinde eindreschen könnt, ist sich Story Kitchen sicher, dass sie daraus eine ganze Serie produzieren können.

Vampire fühlen sich auf der großen Leinwand einfach wohl

Wie Deadline berichtet, arbeiten Entwickler Poncle und Story Kitchen zusammen an der animierten Serie, für die sie derzeit noch einen Autor suchen. Die Ankündigung solltet ihr aber noch mit Vorsicht genießen, denn es muss noch von einem TV-Netzwerk gekauft werden und befindet sich derzeit im frühestmöglichen Entwicklungsstadium.

Das Wichtigste an Vampire Survivors ist die Geschichte, daher ist es ein wahr gewordener Traum zu sehen, wie das, was als kleines Indie-Spiel begann, das ich an meinen Wochenenden entwickelt habe, als animierte TV-Show zum Leben erweckt wird", sagt Luca Galante in einer Pressemitteilung.

"Es ist auch großartig, mit so erfahrenen und talentierten Leuten zusammenzuarbeiten, um die Show zu machen. Ich frage mich allerdings, ob sie gemerkt haben, dass es in Vampire Survivors keinen einzigen Vampir gibt."

Trotz der recht einfachen Prämisse des Spiels - oder gerade deswegen - könnte eine Adaption interessant werden. Besonders dann, wenn kreative Köpfe von Story Kitchen, wie Sonic-Co-Produzent Dmitri Johnson, John Wick- und Nobody-Autor Derek Kolstad und der ehemalige APA-Agent Mike Goldberg hinter dem Projekt stehen.