Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin: Release-Datum bestätigt.

Frontier hat das Release-Datum des Strategiespiels Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin bestätigt.

Das Spiel wird am 17. November 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht.

Für alle geeignet

Nach Angaben von Frontier richtet sich Realms of Ruin an RTS-Experten wie auch an Newcomer gleichermaßen.

Neben einer Singleplayer-Kampagne gibt es einen kompetitiven Multiplayer-Modus mit 1vs1- oder 2vs2-Matches.

Mit der Bekanntgabe des Termins wurde auch eine neue Fraktion vorgestellt: Nachtspuk (Nighthaunt). Insgesamt gibt es vier Fraktionen, bereits vorgestellt wurden die Sturmgeschmiedeten Ewigen (Stormcast Eternals) und die Orruk-Moorpirscha (Orruk Kruleboyz).