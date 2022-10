Was haben Fantasy Zone und Sonic Frontiers gemeinsam? Sie sind von SEGA und bald auch auf Schallplatte

Data Discs, der offizielle Bewahrter exzellenter SEGA-Chiptunes, veröffentlicht morgen SEGAs Vergangenheit und die Zukunft mit gleich drei Schallplattensets.

Das erste ist klassisch und der nächste Teil der fortlaufenden Nummerierung, wir sind bei 26 mittlerweile, Fantasy Zone. Das frei scrollende Shoot’em’up aus Mitte der 80er war damals ein echtes Vorzeigestück in den Arcade und durfte bis zum Mega Drive auf keine SEGA-Konsole fehlen. Dann aber wurde es ruhig um das kurios betitelte Raumschiffchen Opa-Opa und die Reihe verschwand in den Annalen der Zeit. Der Soundtrack hier ist eine eigens ge-remasterte Aufnahme, direkt vom originalen Arcade-Board, wie man es von Data Discs gewohnt ist.

Gut so, denn die fröhlich-sonnigen Tracks kommen eigentlich nur in dieser Version so richtig zu Geltung und die Konsolen-Sounds waren hier teilweise schon schmerzhaft. Gut also, dass man als Bonus-Track eine Arranged-Version wählte und nicht die Master-System-Tracks. Wie immer gibt es drei Fassungen, eine limitierte Rosa-Blob-Blau-Splatter, eine nur rosa und eine klassisch schwarze Fassung.

Die Zukunft SEGAs ist dann das kommende Sonic Frontiers. Da gibt es einmal die „Spar-Fassung“ als Doppel-LP in Blau im Schuber. Das sind dann 16 Tracks und eine Lithografie des Cover-Artworks. Aber eigentlich möchte man ja die 4LP-Box haben, denn da sind viel mehr Tracks drauf, es gibt gleich vier Litho-Artworks, ein kleines Booklet mit Karten, Screenshots und Liner Notes und außerdem sind die Platten Frosted Clear mit farbigem Splatter, eine Farbe für jede der vier Platten. Sieht schon echt gut aus.

Ein kleiner Downer ist es, dass es nur die Hintergrundmusiken aller Inseln des Spiels sind. Diese in der Box dann in allen Variationen und sehr ausführlich, aber die Gesangs-Tracks, Cyberspace-Tracks – ja, Sonic ist wieder mal im Cyberspace – und ein paar mehr fehlen. Nun, vielleicht wollte man einfach, dass die seltsam melancholische Stimmung dieses Sonic-Abenteuers besser zur Geltung kommt. Komponist Tomoya Ohtani nutzte beispielsweise Elemente des Celtic Folk oder armenischer Volkslieder, um einen Vibe zu erzeugen, der nicht unbedingt den Erwartungen an ein Sonic-Spiel entspricht. Ich fürchte immer noch, dass die Musik ein besseres Spiel verdient haben könnte, aber zumindest wird sie in diesem Set dann schick verewigt sein.

Alle drei Platten sind ab morgen, 22.10.22, bei Data Discs erhältlich. Fantasy Zone wird direkt in den nächsten Wochen verschickt und kostet ca. 24 Pfund (aktuell etwa 28 Euro). Sonic Frontiers 2LP kostet 33 Pfund (ca. 38 Euro) und die Box 87 Pfund (ca. 100 Euro) und sind eine Vorbestellung, die dann ab Februar 2023 zu euch geliefert wird.