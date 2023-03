Sonic Frontiers: Erster großer Gratis-DLC kommt noch diese Woche

Sonic Frontiers erhält diese Woche den ersten von drei kostenlosen Erweiterungen, die alle noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Am 23. März, also in nur wenigen Tagen, erscheint das Update.

Langeweile gibt es bei Sonic nicht

Das DLC soll den Namen "Sights, Sounds and Speed" tragen. In der Inhalts-Roadmap für 2023 gibt es bereits ein paar Hinweise auf die Inhalte des Updates. So soll die Erweiterung neue Features und Modi erhalten, mit denen ihr blitzschnell über die Starfall Islands fetzen könnt.

Nummer zwei wird ein Update, dass sich um den Geburtstag des Sonic-Franchises dreht. Dazu veröffentlicht Sega einen Open-Zone-Challenge-Modus sowie neue Koop-Charaktere. Im dritten DLC kommen dann auch neue Story-Inhalte dazu.