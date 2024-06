Welche Note gibst du dem Xbox Games Showcase 2024?

Der Xbox Games Showcase wurde seinem Namen als Games Showcase definitiv gerecht, wenn man all die Spiele bedenkt, die gezeigt wurden!

Unter anderem hatten wir ein neues Doom, den ersten Trailer zum neuen Perfect Dark, einen neuen Trailer zum Fable-Reboot und ein neues Gears of War.

Was haltet ihr vom Xbox Games Showcase 2024?

Ohne große Verschnaufpausen ging es hier Schlag und Schlag, abseits der erwähnten Dinge war noch viel, viel mehr zu sehen. Auf jeden Fall haben wir so einige Neuankündigungen gesehen, aber auch Updates zu bereits angekündigten Spielen, ob nun mit Release-Datum oder ohne.

Wie fandet ihr den Xbox Games Showcase? Hat euch das vorgestellte Portfolio überzeugt und auf was davon freut ihr auch am meisten? Ihr könnt die Show nachfolgend in der Umfrage bewerten und natürlich gerne kommentieren!