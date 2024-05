Remake eines legendären Weltraumspiels: Fan macht seine Arbeit für alle zugänglich

Das ursprüngliche Wing Commander ist nach wie vor ein Meisterwerk und machte seinen Schöpfer Chris Roberts zum Stardesigner.

Während Roberts sich heutzutage mit Star Citizen beschäftigt und Electronic Arts die Wing-Commander-Lizenz verkümmern lässt, arbeitete Entwickler Howard Day in den vergangenen Jahren an einem Fan-Remake.

Wing Commander für eine neue Generation

Days Ziel bestand darin, das erste Wing Commander unter dem Namen Wing Leader in der Unity-Engine nachzubauen.

Von 2019 bis 2021 war er dahingehend auch recht aktiv, seitdem ist es aber ruhiger darum geworden.

Hier seht ihr ein paar Eindrücke aus seinem Remake:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Assets seines Projekts hat Day nun auf GitHub veröffentlicht, dort sind sie für alle frei zugänglich. Wenn also ausgehend von dort jemand weitermachen möchte, kann man das tun.

"Ich nehme an, dass ich das tun sollte, da ich nicht weiß, wann ich wieder dazu komme", schreibt er. "Ich habe das Projekt öffentlich gemacht. Ich will nicht, dass all das verloren geht, wenn mir unerwartet etwas passieren sollte. Ich werde es weiter entwickeln, aber wenn andere es aufgreifen und weitermachen möchten, bin ich absolut dafür."