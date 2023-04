Wollt ihr ein Nintendo Cinematic Universe?

Wie wir mittlerweile wissen, ist der Super-Mario-Bros-Film ein riesengroßer Erfolg. Und Nintendos Shigeru Miyamto hat bereits weitere Filme angedeutet, was nicht überraschen dürfte. Es sieht nach einer glorreichen Kino-Zukunft für Nintendo aus.

Was noch wichtiger ist: Nintendo hat zahlreiche Marken, die man als Animationsfilme adaptieren könnte. Angesichts dessen stellt sich, analog zum miteinander verbundenen Marvel Cinematic Universe, die Frage nach einer Art Nintendo Cinematic Universe.

Anders gesagt: Eine Reihe von Nintendo-Filmen mit unterschiedlichen Protagonisten, die am Ende zu einem Avengers-artigen Film zusammenführen. Ist ja nicht so, dass das so ähnlich nicht schon in Super Smash Bros umgesetzt wurde. Dort kämpfen Mario, Samus, Link und viele andere Charaktere Seite an Seite, ebenso gibt’s einen Singleplayer-Modus mit Story und Zwischensequenzen.

Oder würdet ihr es eher bevorzugen, wenn es zwar einzelne Filme gibt, etwa zu The Legend of Zelda und Metroid, die aber nicht miteinander verbunden sind? Auf dem Papier gibt es viele Möglichkeiten, die entscheidende Frage ist: Was würdet ihr gerne sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

