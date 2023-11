Wolverine soll angeblich 2025 erscheinen und viel düsterer als Spider-Man werden

Auch Wolverine soll ein eigenes Spiel von Insomniac Games erhalten. Dieses soll Berichten zufolge im Jahr 2025 erscheinen - exklusiv für die PlayStation 5, versteht sich.

Die düstere Vorgeschichte von Wolverine?

So behauptet es zumindest DanielRPK, der im Netz Meldungen zum Marvel-Universum verfasst und verbreitet. Laut ihm soll Insomniac's Wolverine deutlich düsterer werden, als die Spider-Man-Titel des Studios.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Er vermutet ebenfalls, dass der Titel auf Madripoor spielen soll, eine fiktive Insel aus dem Marvel-Universum, die oft mit den X-Men in Verbindung gebracht wird. In der Serie Falcon and the Winter Soldier tauchte die Insel zuletzt auf. Und auch im Ankündigungstrailer zu Marvel's Wolverine wird The Princess Bar von Marvelipoor erwähnt.

Mehr zu Marvel's Wolverine:

Wie brutal wird Insomniacs Wolverine-Spiel? Angeblich könnte es schon Ende 2024 erscheinen

Wolverine-Spiel von Insomniac angekündigt - von den kreativen Leuten hinter Miles Morales

Jeff Grubb hat bereits Anfang des Jahres auf zwei verschiedene Veröffentlichungszeiträume getippt. Eines davon war bereits im nächsten Jahr, das andere liegt im Jahr 2025. Laut ihm konzentriere sich Wolverine um die Reise des Marvel-Helden, bevor er zu den X-Men stößt und soll dabei einen harten Ton anschlagen.