Blizzard hat den Release-Termin von World of WarCraft: The War Within bestätigt.

Das Add-On erscheint demnach am 26. August 2024.

Ab wann ihr World of WarCraft: The War Within spielen könnt

Sogar eine Uhrzeit wurde schon genannt. Ihr werdet The War Within um 26. August um 12 Uhr spielen können. Wenn ihr euch also schon einmal Urlaub nehmen möchtet…

Hier der brandneue Trailer: