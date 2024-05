World of Warships Legends erinnert an 80 Jahre D-Day und ihr profitiert davon

Zum 80. Jahrestag des D-Day erinnert World of Warships: Legends unter anderem mit besonderen Missionen an dieses wichtige Ereignis.

Das und mehr erwartet euch im neuen Juni-Update, dazu zählt auch eine fünfwöchige Kampagne, bei der ihr euch einen niederländischen Premium-Kreuzer verdienen könnt.

Was ist für euch drin?

Konkret handelt es sich dabei um den neuen Feldzug "Der fliegende Holländer". Den Kreuzer bekommt ihr, wenn ihr diese Kampagne mit ihren 100 Meilensteinen mit Admiralitätsunterstützung abschließt.

Damit gibt die Niederlande gleichzeitig ihr Debüt in World of Warships: Legends. Mit Karel Doorman erhaltet ihr außerdem einen historischen Kommandanten für die "De Zeven Provinciën".

Was die besonderen D-Day-Missionen anbelangt, handelt es sich dabei um thematische Einsätze. Nach Abschluss werdet ihr mit Sammelkarten belohnt, die Informationen über die Landung und mehr enthalten. Vervollständigt ihr das Set, schaltet ihr das französische Schlachtschiff Courbet 1944 der Stufe 3 mit permanenter D-Day-Tarnung frei.

Weiterhin nimmt das Update Verbesserungen und Anpassungen in allen Bereichen von Flugzeugträgern vor. Ihr könnt euch etwa auf einen erweiterten Hangar mit kürzerer Flugzeugwartungszeit, mehr Bomben pro Abwurf und eine neue Treibstoffmechanik für Flugzeuge freuen.

Und passend zur Fußball-Europameisterschaft startet am 10. Juni 2024 noch das neue Goleador-Meisterschafts-Web-Event. Mehr Infos zu all dem findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Die lange Nacht der Museen

Indes findet am 1. Juni 2024 ab 18 Uhr die vierte jährliche Lange Nacht der Museen statt. Auf Twitch und YouTube seid ihr mit dabei.

"Bei den Führungen werden die besonderen Geschichten der Marine-Museumsschiffe, die am D-Day beteiligt waren, vorgestellt", heißt es. "Die Zuschauer können einen Einblick in die Beteiligung der HMS Belfast, des LST-325 und des einzigen überlebenden Exemplars eines deutschen Schiffes, des Torpedoschiffs S-130 aus der Wheatcroft Collection, erhalten. Neben diesen Führungen gibt es speziell angefertigte Twitch Drops, Gastauftritte und Dokumentarfilme, darunter Frog Fathers und Normandy: 0530 Hours von World of Warships sowie ein weiterer Dokumentarfilm von MagellanTV."

Auch hierzu erhalter ihr weitere Informationen auf der offiziellen Webseite.