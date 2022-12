World of Warships schenkt euch bis zu drei Wochen Premium-Spielzeit

Auch auf hoher See wird Weihnachten gefeiert. World of Warships verteilt Geschenke an bestehende Nutzer und neue Spieler.

Gratis Premium-Zugang für alle

Entwickler Wargaming schenkt seinen Spielern eine Woche Premium-Spieleit. Dieses Geschenkt könnt ihr ab heute und bis zum 31. Dezember 2022 einlösen.

Was euch die Premium-Spielzeit bringt? Na, mehr Kreditpunkte und Erfahrung, damit ihr im Spiel schneller vorankommt sowie die Möglichkeit, drei Kampagnen-Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Um den Spielern die Weihnachtszeit noch etwas zu versüßen, gibt es spezielle Missionen, mit denen ihr zahlreiche Boni und Boosts sowie einen Supercontainer freischalten könnt.

Neue Spieler dürfen sich über ein noch größeres Geschenk freuen, denn sie können zusätzlich zu der einwöchigen Premium-Zeit und den Missionsgegenständen über 14 weitere Tage Premium-Zugang freuen. Insgesamt also drei Wochen Premium-Spielzeit.

Abholen können Neuzugänge ihr Wilkommensgeschenk im selben Zeitraum und erhalten somit Inhalte im Wert von 40 Euro. Bei bestehenden Spielern fällt der Wert mit 21,50 Euro deutlich kleiner aus. Aber einem geschenkten Gaul guckt man ja bekanntlich nicht ins Maul.

Hier könnt ihr euch den zeitlich limitierten Premium-Zugang abholen.