World of Warships läutet das Jahr des Hasen ein - Diese neuen Updates kommen auf euch zu

Volle Kraft voraus! World of Warships macht sich auf ins neue Jahr und feiert wie viele andere Spiele auch das Mond-Neujahr, das dieses Mal unter dem Stern des Hasen steht.

Neues zum Neujahr

Zum Fest gibt es eine festliche "Ära des Sa Zhenbing"-Sammlung, die einen legendären chinesischen Admiral beinhaltet. Die Sammlung könnt ihr auf verschiedene Arten erwerben. So erhaltet ihr die Gegenstände durch Missionen, tägliche Zufallspakete und durch den Kauf in der Waffenkammer oder im Premium-Shop.

Das Update im Januar bringt außerdem drei neue US-Schlachtschiffe in den Early-Access sowie einen temporären Modus zurück ins Spiel. Ihr könnt diese in der letzten Stufe des Battle Pass erhalten. Zusätzlich kommen japanische Kreuzer mit guter Tarnung und Torpedos in den Forschungsbaum und auch die neue Saison bringt einige Änderungen mit.

World of Warships verbessert obendrein das Luftschiff Derby und macht es zur Luftschiff-Eskorte. Hier spielen 12 Spieler gegen 12 andere Kapitäne und versuchen als Erstes ein unzerstörbares Schiff an ein festgelegtes Ziel zu begleiten. Ihr könnt aber auch den blutigen Weg gehen und die Schiffe der Gegner vollständig auslöschen, um zu gewinnen.