WoW Dragonflight: Alles über Release Date, Beta und Vorbestellen

Nach der Ankündigung der neuen World of Warcraft Erweiterung "Dragonflight" seitens Blizzard, ist wohl die drängendste Frage, wann WoW 10.0 erscheint, wann und wie man sich für die Beta anmelden und teilnehmen kann und wo es das Add-on zum Vorbestellen gibt. Genau auf diese drei Fragen gehen wir nachfolgend ein.

World of Warcraft: Dragonflight Release Date – Wann kommt WoW 10.0?

Leider gibt es bislang noch kein verbindliches Erscheinungsdatum für die neue WoW Erweiterung Dragonflight. Selbst in unserem Interview mit den Entwicklern konnte (oder wollte) sich niemand ein Datum aus der Nase kitzeln lassen – nicht einmal eine grobe Schätzung. Dafür ist es wohl auch noch ein gutes Stück zu früh, denn noch läuft Saison 3 von Shadowlands für ein paar Wochen / Monate und es soll auch noch eine Season 4 folgen, die schätzungsweise vier bis sechs Monate andauern wird. Berücksichtigt man das, ist ein Release in 2022 sehr unwahrscheinlich. Wir tippen derzeit auf ein Dragonflight Release Date im Frühjahr 2023.

Das erste Quartal 2023 würde sich auch mit einem WoW Dragonflight Leak decken, der am 16. April bei 4chan aufgetaucht ist. Da die anonyme Quelle mit seinen anderen Leaks recht hatte – beispielsweise, dass die Dracheninsel mit 5 Zonen als neues Gebiet und die Rufer der Dracthyr als neue Rasse / Klasse kommen, könnte auch der WoW Dragonflight Release Date Leak stimmen. Offiziell bestätigt ist das aber nicht, verwettet also nicht euren Spektraltiger darauf. Sobald es offizielle Angaben von Blizzard bezüglich eines Erscheinungsdatums gibt, werden wir natürlich darüber informieren.

Das ist der besagte WoW Dragonflight Leak mit dem Release Date.

Auf die eine oder andere Weise will man sich wohl ausreichend Zeit lassen, um alles Geplante umzusetzen und auf das Feedback der Beta-Spieler einzugehen. Das Feedback der Spieler wird seit einiger Zeit merkbar stärker berücksichtigt, was laut Production Director Patick Dawson auch unter anderem geführt hat, dass es in Dragonflight wieder zurück nach Azeroth geht, die Talentbäume wieder aus der Versenkung geholt werden oder der Fokus wieder mehr auf den Kernsystemen, statt der erweiterungsspezifischen Kräftesysteme wie zuletzt die Pakte und Seelenbindungen liegt.