WWE 2K23 enthüllt komplette Liste aller Wrestler, John Cena ist Cover-Star

Ich habe mich ja schon vor längerer Zeit aus dem WWE-Zirkus ausgeklinkt (der Rücken hat nicht mehr mitgemacht!), aber ich gebe zu, durch den Wechsel des Entwicklers von Yuke’s zu Visual Concepts (NBA 2K) bin ich wieder ein wenig neugierig geworden, denn prinzipiell gibt diese Sorte “Kampf” eine Menge spielerische Möglichkeiten her.

Die letzte Ausgabe vor einem Jahr testete Benjamin S. schon für euch und obwohl sie technisch noch zu wünschen übrig ließ, war die Ring-Action überzeugend. Am besten, ihr lest bei Interesse noch einmal den WWE 2K22 Test, ein bisschen was hat sich schon getan.

Passend zum bevorstehenden Release am 14. März 2023 der Nachfolgeversion rührt 2K gerade ganz effektiv die Werbetrommel, wenn es Peacemaker-Star John Cena als Cover-Motiv ankündigt und die Liste seiner “über 100” WWE Superstars enthüllt. Dabei ist die Zahl noch ordentlich untertrieben (jemand hatte wohl keine Lust zu zählen). Mein Text zeigt mir jedenfalls 185 Zeilen an Namen an, von denen sich fünf hinter DLC verstecken. Und bevor ihr fragt: Natürlich ist der beste Wrestler aller Zeiten, Yokozuna, Teil des normalen Rosters.

Die Mutter aller Listen

Die komplette Liste ist zu lang, um sie hier aufzuführen, am besten, ihr klickt auf diesen Link zur offiziellen Seite. Aber hier schon mal eine Auswahl:

Die Pressemeldung hebt Leute von The Undertaker über Hulk Hogan, "Macho Man" Randy Savage, Stone Cold Steve Austin und The Rock hervor, will aber auch frischere Kaliber wie Roman Reigns, Sami Zayn, Becky Lynch, Bianca Belair und Rhea Ripley nicht in deren Schatten wissen.

Wer wie ich Anfang der Neunziger die damals noch WWF verfolgte, freut sich unterdessen über André the Giant, Big Boss Man, Bret “The Hit Man” Hart, British Bulldog, Diesel, Jake “The Snake” Roberts, Jerry “The King” Lawler, Jim “The Anvil” Neidhart, Kane, Razor Ramon, Rey Mysterio, Rowdy Roddy Piper, Shawn Michaels, Ted DiBiase, Triple H und Ultimate Warrior.

Batista und Brock Lesnar sind ebenso dabei, wie Cody Rhodes, Becky Lynch, Chyna und Braun Strowman. Aber bevor ich mich hier verzettele, schaut einfach hinter den Link.