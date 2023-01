WWE 2K23 kommt mit Cover-Star John Cena im März auf den Markt

Am 17. März erscheint WWE 2K23. Gleichzeitig enthüllt Publisher 2K den diesjährigen Cover-Star des Spiels. Dieser ist niemand Geringeres als John Cena. Schade, dass ich im Text jetzt nicht seine Intro-Musik spielen kann, aber stellt sie euch einfach vor.

Rockt den Ring mit John Cena

Die Informationen über die verschiedenen Editionen gibt es ebenfalls bereits. So könnt ihr etwa eine Premium-Version kaufen und drei Tage früher ins Spiel einsteigen. Egal für welche Version ihr euch am Ende entscheidet, auf jeder ist der legendäre John Cena zu sehen. Insgesamt gibt es vier Editionen - die Standard-Edition, die Cross-Gen-Edition, die Deluxe-Edition sowie die Icon-Edition.

Die Standard-Edition beinhaltet das Spiel und die Cross-Gen-Version gibt euch das Spiel für Last- und Current-Gen zur Hand.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mit der Deluxe-Edition erhaltet ihr den Season Pass für alle fünf DLC-Packs nach dem Launch, einen Mega-Boost für MyRISE und SuperCharger, eine Ruby John Cena MyFACTION Evo Card, eine Gold Edge MyFACTION Card, die Emerald Bianca Belair MyFACTION Card, die Gold Asuka MyFACTION Card und zu guter Letzt drei Basic Premium Launch MyFACTION Card Packs.

Die Icon-Edition beinhaltet alles, was ihr auch in der Deluxe-Version bekommt, setzt mit dem Ruthless Aggression Pack, das John Cenas frühen "Prototype"-Charakter sowie "Leviathan" Batista, die Rookie-Versionen von Brock Lesnar und Randy Orton, die John Cena Legacy Championship und die WrestleMania 22 Arena enthält.

Belohnung für Vorbesteller

Per Vorbesteller-Bonus erhaltet ihr die Möglichkeit als Musikstar Bad Bunny zu spielen. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit beim Showcase-Modus mit John Cena in seine Karriere einzutauchen oder beim WarGames-Event in den Ring zu steigen. Bei diesem Modus kämpft ihr in 3-gegen-3- oder 4-gegen-4-Matches und nutzt dabei zwei Ringe und einen Stahlkäfig.

Außerdem steht euch der Online-Multiplayer in MyFaction zur Verfügung sowie ein verbesserter MyGM-Modus mit neuen Optionen und GMs. WWE 2K23 erscheint am 17. März 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 und PlayStation 5.