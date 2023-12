Zenless Zone Zero wird das bessere Genshin Impact – vor allem, wenn ihr auf Cyberpunk steht

Hoyoverse hat uns in den letzten Jahren ein paar beeindruckende kostenlose Spiele beschert und hat nicht vor, damit in naher Zukunft aufzuhören. Auf der Releaseliste steht aktuell Zenless Zone Zero, ein Action-RPG, das erstmals 2022 auf dem Summer Game Fest angekündigt wurde. Es wurde spekuliert, dass es sich hierbei um einen FPS handelt, aber tatsächlich ist das Spiel ein dystopisches Action-RPG mit Echtzeitkämpfen, einer bisher sehr erkundbaren Welt, Rätseln und Visual-Novel-Elementen. Wie ihr im Video ausführlich sehen werdet, habe ich mir die aktuell laufende Closed Beta von ZZZ angeschaut und einiges zu berichten, denn die ist alles andere als kurz.

Cyberpunk, Bandenkriege und böse Konzerne

In New Eridu, der Welt von ZZZ, findet ihr euch in der Rolle von Bella oder Wise wieder, die eine besondere Sorte von Hackern namens "Proxy" in dieser Welt darstellen. In einem Lädchen, das Filme verleiht, nehmt ihr Aufträge von Agenten an, die sich ins "Hollow" trauen, einem Gebiet, das gefährlich verseucht ist. Wer sich zu lange darin aufhält, verwandelt sich langsam aber sicher in ein unidentifizierbares Wesen. Neben den Hauptfiguren steht das Trio Anby, Billy und Nicole im Zentrum der Geschichte, die eine großes Unternehmen ausrauben und auch gleich zu euren ersten Agenten werden. Zusätzliche Agenten könnt ihr wieder mal in einer Art Glücksrad ziehen, braucht sie aber nicht, um in der Geschichte weiterzukommen.

Das Kampfsystem kommt mir vertraut vor, denn es erinnert viel mehr an die Echtzeit-Kämfpe von Honkai Impact 3rd, als an Genshin Impact und das ist gut, denn die Kämpfe fühlen sich gleich viel mehr nach vollwertigem Actionspiel an, statt einem Handygame. Die einsetzbaren Figuren sprinten, greifen an und weichen aus, um die Zeit zu verlangsamen und effektiver Schaden auszuteilen, dazu gibt es Spezial- und ultimative Attacken. So richtig viele Kombinationen gibt es nicht, dafür könnt ihr die zwei anderen Figuren aus eurem Team jederzeit einwechseln. Mit der richtigen zeitlichen Koordinierung gibt es einen Bonus und der fühlt sich immer nach einer wohlverdienten Belohnung an. Besonders gelungen ist zudem nicht nur das Schweregefühl, denn jede Bewegung und jede Waffe im Kampf ist förmlich spürbar, sondern auch die Mischung aus verschiedenen Spielelementen, an denen sich ZZZ bedient. Egal ob Rätsel, Visual Novel, Erkundung oder Echtzeitkampf, die Abwechslung hält sich bisher erstaunlich gekonnt wie Waage, aber alles Weitere werdet ihr im obigen Video selbst sehen.

Ein Release-Datum zu Zenless Zone Zero ist übrigens bisher noch nicht bekannt. Wir wissen aber schon, dass das kostenlose Spiel zuerst für PC, iOS und Android verfügbar sein wird. Nach Release soll eine Konselenversion folgen.