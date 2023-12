Lego Fortnite ist viel mehr Lego als Fortnite, aber deshalb nicht weniger spannend

Heute erscheint der LEGO-Modus bei Fortnite, zu dem uns Epic Games nach New York eingeladen hat. Wir haben also schon reingespielt und mit den Fortnite-Entwicklern sowie dem Marketing Lead von LEGO gesprochen, um euch einen guten Überblick darüber zu geben, was genau sich im fünften Kapitel ändern soll. Alle Eindrücke vom Event und meine direkte Reaktion zum ersten Anspielen von LEGO Fortnite seht ihr im obigen Video.

Im Prinzip handelt es sich bei LEGO Fortnite um ein vollwertiges neues Survival-Spiel, das die LEGO-Marke so gut es geht ausschöpft. Wie in anderen Videospielen von LEGO schimmert ständig der eigensinnige Humor durch. Aber durch das Crafting, was nun mal ein Hauptbestandteil des Genres ist, kommen die Bausteine selbst, sowie die Anleitungen von LEGO, gut zur Geltung. Zudem legten die Entwickler viel Wert auf eine akkurate Physik. Das gilt nicht nur für den Bau mit den Steinchen, sondern zeigt sich vor allem, wenn man anfängt, die gebauten Häuser zu sprengen.

Generell wurden viele Ressourcen in die Darstellung investiert, denn sowohl die prozedural generierten Fortnite-Welten, welche 20 Mal größer ausfallen als das Battle Royale, sowie die LEGO-Figuren und -Bauteile sehen hochwertig aus. Der Survival-Modus, so gut er auch funktioniert, hat allerdings keine abgeschlossene Geschichte oder schwierige Bosse, sondern soll eine spaßige Aktivität darstellen, die man alleine oder mit Freunden genießen kann. Der Sandbox-Modus bietet kreative Freiheit: Wie viele Kreationen damit wirklich möglich sein werden, und ob der Spaß langfristig anhält, das werden wir erst ab heute herausfinden, wenn Spielerinnen und Spieler anfangen, sich auszutoben. Es scheint bisher so, dass Fortnite und LEGO dafür ein hochwertiges Grundgerüst gebildet haben, an dem weiter gefeilt werden soll.

LEGO Fortnite erscheint heute kostenlos als neuer Spielmodus für PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und für mobile Geräte. Er beinhaltet einen Survival- und Sandbox-Modus. Im Interview verriet das Team, dass der Modus durchgängig mit neuen Inhalten gefüttert und weiter ausgearbeitet werden soll, eine Kollaboration mit LEGO Ninjago und Dreamzzz sei in Zukunft geplant. Werdet ihr da reinschauen? Welche LEGO-Kollaboration würdet ihr in Zukunft gerne sehen? Schreibt uns das mal unten in die Kommentare!

Mit LEGO erscheinen bei Fortnite noch zwei weitere Modi: Rocker Racing und Fortnite Festival, morgen sprechen wir über das Arcade-Rennspiel, haltet also die Augen offen!