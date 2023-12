Fortnite Festival fühlt sich für mich an, wie eine ungezwungene Jam-Session mit Freunden

Mit Fortnite Festival erscheint heute der letzte brandneue Modus von Epic Games. Das sogenannte "soziale Rhythmusspiel" vereint Elemente von Guitar Hero und Rock Band recht gekonnt miteinander und bietet das alles auch noch kostenlos an. Angestrebt wird ein "erstes Rhythmusspiel im AAA-Format", ob dem Festival-Team das gelungen ist, erfahrt ihr im letzten Video zum fünften Kapitel von Fortnite.

Auch dieses Rhythmusspiel habe ich in New York angespielt, es wartete dort mit zwei Modi auf uns. Genau wie Rocket Racing bietet Fortnite Festival zu Anfang eine große Varianz an Anpassungsmöglichkeiten, sowohl was die Figuren als auch was ihre Instrumente betrifft. Mit jedem Update steht ein Künstler oder eine Band im Fokus, an denen sich viele Outfits und andere kosmetischen Gegenstände orientieren. Den Anfang macht niemand geringeres als "The Weeknd". Nicht wirklich überraschend, aber anderen Spielen vorraus, hat Fortnite die bekanntesten Chartsongs von großen Stars, wie "Bad Romance" von Lady Gaga, "Bad Guy" von Billie Eilish oder sogar schon „Vampire“ von Olivia Rodrigo am Start. Diese Auswahl wird mit kommenden Updates regelmäßig rotieren.

Nicht nur Töne treffen, sondern auch neue kreieren

Sucht euch beispielsweise vier Personen für eine Band, die Instrumente könnt ihr dabei frei wählen und dann geht es auch schon auf die Bühne, um ein paar Töne zu treffen. Spannender als ein klassisches Rhythmusspiel, bei dem ihr nur eure eigenen Fehler hört, sind die Jam-Sessions. Ihr legt euch auf acht Lieder und ein Instrument fest und fangt an, unterschiedliche Songs gleichzeitig aufzuführen. Dabei kann beispielsweise die Tonart oder Geschwindigkeit geändert werden und auch eure Instrumente könnt ihr jederzeit wechseln. Die Songs nehmen eure Figuren übrigens, wie Emotes, mit ins Battle Royale und andere Modi. Falls ihr euch gerade kein Bild dazu machen könnt, schaut euch das Video an, die Jam-Sessions waren mein absolutes Highlight aller Events.

Hier stellt sich allerdings die Frage nach der Langlebigkeit. Wie lange habt ihr damals mit Rock Band oder Guitar Hero verbracht? Lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen! Falls ihr die letzten Beiträge zu Fortnite verpasst haben solltet, geht's hier zu LEGO Fortnite und hier zu Rocket Racing.