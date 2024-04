Zenless Zone Zero macht Beta-Ankündigung zum immersiven Erlebnis

Nicht immer geben sich Entwickler bei der Ankündigung einer technischen Testphase so viel Mühe wie HoYoverse. Zenless Zone Zero zieht Interessierte durch die Aufmachung direkt in ihren Bann.

Seid in Zenless Zone Zero ab Minute Null dabei

Für die Beta könnt ihr euch ab sofort anmelden. Spätestens muss die Anmeldung jedoch bis zum 17. April bei HoYoverse herein geflattert sein. Mit diesem Link könnt ihr freiwillig zu eurer ersten Mission antreten. Und klar ist auch, dass die Testphase nur auf der PlayStation 5 stattfindet, obwohl der Titel auch für PC und Mobile erscheint.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auf der Website von Zenless Zone Zero ist die Einladung zur Beta-Anmeldung eher schlicht gehalten. Futuristische Musik spielt im Hintergrund und ihr werdet passend zum Spiel begrüßt und angesprochen. Die Sätze wirken leicht verknappt, als würden es Befehle an euch sein, die digital übertragen werden.

Mehr zu Zenless Zone Zero:

Zenless Zone Zero wird das bessere Genshin Impact

Zenless Zone Zero: Ab sofort könnt ihr euch für die zweite Beta registrieren

Zenless Zone Zero ist wie Genshin Impact im Cyberpunk-Gewand

"Lieber Proxy, zusätzlicher Auftrag wurde eingetragen", heißt es. Unter den Testinformationen findet ihr knapp aufgelistet die wichtigsten Infos zum Spieltest. "Limitierter geschlossener Test, ohne Zahlungsoptionen, Spielerdaten werden am Ende gelöscht", heißt es dort ganz trocken.

Und gerade dieser maschinenähnliche, effiziente und auf Fakten konzentrierte Schreibstil macht den Reit dieser Mitteilung aus. Im Grunde versetzt euch das Spiel bereits in eure Rolle und gibt euch eine erste Mission auf. Das ist ja schon beinahe ein "Call to Action", wie man im Marketing jetzt sagen würde.