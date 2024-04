Zenless Zone Zero: Endlich gibt es ein Veröffentlichungsdatum

Viele Spieler warten auf den Release von Zenless Zone Zero. Und das ist nicht einfach so dahergesagt, denn bisher verzeichnet Fantasy-Action-Rollenspiel von miHoYo über 30 Millionen Vorregistrierungen - und das innerhalb von nur 24 Stunden. Jetzt hat der Entwickler endlich einen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben.

Der Tag der Tage liegt im Juli

Seit gestern laufen die Voranmeldungen für Zenless Zone Zero und aktuell steht der kommende Titel der Genshin-Impact-Macher bei 32 Millionen Vorregistrierungen. Ein Ende dieser steigenden Zahl ist bisher nicht in Sicht. Spieler durften in vielen Alphas und Testphasen bereits in den neuen Titel hineinschnuppern. Allzu lange müsst ihr auf den endgültigen Release aber auch nicht mehr warten.

Zenless Zone Zero is release dated for July 3rd, 2024 https://t.co/ShDVL2gdDv pic.twitter.com/DqRP3xcQSx — Wario64 (@Wario64) April 22, 2024

Im Apple App Store sowie anderen digitalen Stores wird das Veröffentlichungsdatum nun angegeben, wie X-Nutzer Wario64 in einem Beitrag zeigt. Es ist der 3. Juli 2024, an dem ihr in einem neuen Gacha-Game nach hübsch designten Figuren angeln könnt.

Wer sich vorab anmeldet, erhält zum Launch ein kleines Willkommenspäckchen mit Upgrade-Materialien und anderen Ressourcen. Sobald die Zahl der Vorregistrierungen die 35 Millionen überschritten hat, packt miHoYo sogar einen kostenlosen Charakter obendrauf.