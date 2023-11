Zenless Zone Zero: Ab sofort könnt ihr euch für die zweite Beta registrieren

Ab sofort könnt ihr euch bei der Closed Beta zu Zenless Zone Zero, dem neusten Spiel von Hoyoverse, der Macher vom F2P-Hit Genshin Impact, anmelden. Zenless Zone Zero wird als Urban Fantasy ARPG beschrieben, von dem ihr euch in der zweiten Beta bald selbst ein Bild machen könnt. Dieser Beta-Test stellt neue Kapitel der Geschichte, neue erkundbare Gebiete, viele handlungsfähige Figuren, überarbeitete Kampfmechaniken und eine vollständig überarbeitete Stadt vor. Der Test wird für PC, iOS und Android verfügbar sein. Ein Datum für die Beta wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben und auch das Release-Datum steht noch aus.