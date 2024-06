15 kostenlose Spiele am Prime Day: Holt euch jetzt Card Shark, Star Wars und mehr

Amazon kündigt den Prime Day an. Dieser findet am 16. Juli 2024 sowie am 17. Juli 2024 statt. Doch schon jetzt können Prime-Mitglieder viele tolle Geschenke abstauben. Wie wäre es zum Beispiel mit 15 Spielen, die ihr komplett kostenfrei abholen könnt?

Der Prime Day bringt 15 kostenlose Spiele

Schon heute könnt ihr euch etwa Deceive Inc. für den Epic Games Store, Tearstone: Thieves of the Heart über Legacy Games Code und The Invisible Hand für die Amazon Games App holen. Auch Call of Juarez könnt ihr euch auf GOG holen.

Am 27. Juni erreicht uns die nächste Welle Gratis-Games. Dann könnt ihr euch Forager, Heaven Dust 2, Card Shark und Soulstice abholen. Am 3. Juli geht es dann mit Wall World, Hitman: Absolution sowie Call of Juarez: Bound in Blood weiter.

Die letzten kostenlosen Titel der Aktion kommen am 11. Juli. Hier könnt ihr euch Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Alex Kidd in Miracle World DX und Samurai Bringer schnappen.

Welches Spiel werdet ihr euch holen? Als Fan von Kartenspielen kann ich Card Shark nicht einfach liegen lassen.