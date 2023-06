Ab heute erhältlich: Lohnen sich die neuen PS Plus Spiele im Juni?

Ab heute sind im PlayStation Store drei neue PlayStation-Plus-Spiele für euch verfügbar, wenn ihr mindestens ein PS Plus Essential als Abo habt.

Bei diesen drei Titeln handelt es sich um NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 und Trek to Yomi. Verfügbar sind sie bis zum 3. Juli 2023. Aber lohnt es sich auch, sie zu spielen?

NBA 2K23 (PS5/PS4)

Wenn ihr die Reihe in den letzten Jahren mal gespielt habt: NBA 2K23 ist nicht großartig anders. Ihr spielt wieder Basketball, es gibt verschiedene Spielmodi und auch Mikrotransaktionen sind wieder mit von der Partie.

NBA 2K23 im Test.

Auf Metacritic hat die PS5-Version von NBA 2K23 eine Wertung von 78 Punkten, der überwiegende Teil der Reviews fällt dort positiv aus.

"NBA 2K23 baut auf dem soliden Vorgänger aus dem letzten Jahr auf, mit einigen gut durchdachten Änderungen auf dem Spielfeld, einem tieferen, befriedigenderen Karrieremodus und einer Reihe von zugänglichen Nostalgie-verbessernden Inhalten", schreibt etwa Wccftech. "Besonders erfrischend ist, dass fast keine dieser Ergänzungen darauf abzielt, zusätzliche Ausgaben zu verursachen. Wenn Visual Concepts das beibehält, könnte NBA 2K23 der Beginn einer neuen Ära sein, die ihrem Coverstar alle Ehre machen würde."

"Alte Spielmechaniken und einige kleinere Innovationen sind keine Garantie dafür, dass die Serie in die richtige Richtung geht", meint hingegen IGN Adria. "Sportspiele und Mikrotransaktionen mit echtem Geld passen nicht gut zusammen. Null Respekt für die Zeit der Spieler, die keine dicken Brieftaschen haben."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Jurassic World Evolution 2 (PS5/PS4)

Dinosaurier! Für manche reicht alleine diese Tatsache schon. Jurassic World Evolution 2 baut als Managementsimulation auf dem Vorgänger auf und lässt euch erneut eigene Dino-Parks bauen. Und ihr müsst die Dinos natürlich unter Kontrolle halten, damit sie eure Besucher nicht fressen.

Jurassic World Evolution 2 im Test.

Bei Metacritic hat Jurassic World Evolution 2 in der PS5-Version eine Wertung von 78 Punkten, der Großteil der Reviews ist auch hier positiv.

"Insgesamt hält Jurassic World Evolution 2 sein Versprechen, den Vorgänger zu übertreffen, dank verbesserter Dinosaurier, tiefgreifenderer Management-Simulationsmechanismen und Spielmodi, die sich an unterschiedliche Spieler richten", findet Game Rant. "Während Chaostheorie den Spielern die Möglichkeit gibt, ikonische Momente der Filmreihe zu erleben und neu zu schreiben, ist der Sandbox-Modus zweifellos das Herz und die Seele von Jurassic World Evolution 2, da er alle neuen Funktionen und Verbesserungen hervorhebt."

PlaySense meint dazu: "Jurassic World Evolution 2 ist ein absoluter Leckerbissen für Jurassic-Park-Fans. Es trifft die Atmosphäre der Serie und bietet eine Menge Optionen, um euren Park zu gestalten. Wenn ihr jedoch kein eingefleischter Jurassic-Park-Fan seid, könntet ihr den Management-Aspekt etwas zu begrenzt, die Grafik nicht überzeugend und die Menge an tatsächlichen Innovationen eher enttäuschend finden."

Trek to Yomi (PS5/PS4)

Trek to Yomi erzählt die Geschichte von Hiroki, der die Menschen retten möchte, die er zu beschützen geschworen hat. Als Schwertkämpfer müsst ihr eine Stadt und ihre Menschen vor Bedrohungen bewahren und eurer Pflicht als Samurai nachgehen.

Trek to Yomi im Test.

Die PS4-Version von Trek to Yomi hat auf Metacritic eine Bewertung von 69 Punkten, der Großteil der Reviews fällt hier durchschnittlich aus.

PlayStation Universe meint: "Trek to Yomi ist ein kurzes, aber feines Spiel, das ziemlich linear verläuft und sich Zeit lässt. Der Kampf ist nuanciert, entwickelt sich mit der Zeit und ist unterhaltsam zu erlernen. Kleine Erkundungsausbrüche werden mit Sammelobjekten und Upgrades belohnt, aber der Hauptpfad wird nie verdeckt. Die filmische Inszenierung ist wunderschön und was mit der Perspektive und dem Aufbau jeder Szene gemacht wird, ist wirklich einzigartig. Trek to Yomi ist anders als alles andere, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Es ist nicht aufgebläht, sondern einfach, und das schätze ich sehr."

Metro GameCentral ist dagegen weniger überzeugt: "Die Versuche, das Kino von Akira Kurosawa widerzuspiegeln, funktionieren auf visueller Ebene, aber die Geschichte und das Gameplay sind so leer und repetitiv, dass es kaum als Hommage funktioniert, geschweige denn als ein fesselndes Spiel an sich."