Alan Wake: Wie nur ein Dollar dem Spiel das perfekte Eröffnungszitat von Stephen King einbrachte

Manchmal ist ein einziger Dollar alles, was man braucht. Im Fall von Alan Wake sorgte dieser kleine Betrag dafür, dass ihr am Anfang ein stimmungsvolles Zitat von Horror-Autor Stephen King zu hören bekommt.

Man könnte fast sagen Stephen King habe Remedy die Nutzung des Zitates geschenkt

King verkaufte die Rechte für die Verwendung eines seiner berühmtesten Zitate für einen beinahe symbolhaften Dollar. Dieses wird direkt in der ersten Szene von Alan Wake verwendet, in der die Hauptfigur mit einem kleinen Monolog beginnt.

Das Zitat, um das es geht, lautet wie folgt: "Stephen King hat einmal geschrieben: "Albträume existieren außerhalb der Logik, und Erklärungen machen wenig Spaß; sie stehen im Gegensatz zur Poesie der Angst."

"In einer Horrorgeschichte fragt das Opfer immer wieder nach dem 'Warum', aber es kann keine Erklärung geben, und es sollte auch keine geben. Das unbeantwortete Rätsel ist das, was uns am längsten im Gedächtnis bleibt, und es ist das, woran wir uns am Ende erinnern. Mein Name ist Alan Wake, ich bin Schriftsteller."

In einem Interview mit Eurogamer.net sagte Remedy-Chef Sam Lake, dass er das Spiel unfassbar gerne mit einem Zitat von King beginnen wollte - dieser war von der Idee glücklicherweise ebenfalls angetan.

"Soweit ich weiß, wollte er 1 Dollar dafür, dass wir die Rechte für die Verwendung bekommen", sagte Lake und hält den Schriftsteller für diese Geste für großzügig.

Das verwendete Zitat stammt aus einem Artikel, der 2008 in der Entertainment Weekly erschienen ist. Dieser trug den Titel "Why Hollywood can't do horror" und beschäftigt sich mit dem Versagen der großen Filmstudios dabei Ängste einzufangen und gleichzeitig massentaugliche Streifen zu produzieren.