Alan Wake 2: Wie lang wird das Spiel? Remedy nennt eine erste Zahl.

Wie umfangreich wird Alan Wake 2? Nun, ein allzu riesiges Spiel ist nicht zu erwarten.

Eine erste Zahl zur Spielzeit hat nun Thomas Puha, der Communications Director von Remedy, verraten.

Noch nicht final

Im Gespräch mit Wccftech gibt Puha an, dass ihr mindestens 20 Stunden damit beschäftigt sein werdet.

Allerdings hänge das auch davon ab, wie gut Spielerinnen und Spieler seien. Und da noch nicht alles fertig ist, könne sich das auch noch bis zum Release etwas ändern.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2:

Puha verspricht außerdem viel Abwechslung, dafür sollen alleine schon die Unterschiede zwischen den düsteren Szenen in New York und den helleren Momenten in Bright Falls sorgen.

Alan Wake 2 erscheint am 17. Oktober 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

