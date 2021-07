Pokémon Go: Ditto fangen (2021) - wo es sich aktuell versteckt!

Ditto ist ein Pokémon, das in Pokémon Go nicht so offensichtlich zu fangen ist wie alle anderen. Es tarnt sich nämlich als anderes Pokémon und erst nach dem Fangen stellt ihr fest, ob es eins war oder nicht.

Hinzu kommt, dass es regelmäßig sein Aussehen verändert, es nimmt nicht immer die gleichen Formen an, es ist daher wichtig, immer mal wieder zu schauen, hinter welchen Pokémon es sich verbergen kann, damit ihr eure Zeit nicht damit verschwendet, sinnlos bestimmte Pokémon zu fangen.

Was ihr über Ditto in Pokémon Go wissen müsst:

Wie fange ich Ditto in Pokémon Go? Gibt es Tricks? Im Gegensatz zu allen anderen Pokémon zeigt sich Ditto auf der Karte von Pokémon Go in seiner ursprünglichen Form, während ihr durch die Gegend lauft. Wie gesagt besteht im Vorfeld nicht die Möglichkeit, ein Ditto zu erkennen. Am Ende hat es einfach mit Glück zu tun, ob ihr eins findet oder nicht. Hinzu kommt, dass Ditto ein eher seltener Anblick ist. Wie selten das Pokémon genau ist, ist unklar, aber stellt euch darauf ein, eine ganze Reihe anderer Pokémon zu fangen, bevor sich eines davon endlich als ein getarntes Ditto entpuppt. Wenn ihr es habt, seht ihr es als Ditto in eurer Aufbewahrungsbox, könnt es mit Bonbons verbessern und auch in Arenen setzen beziehungsweise für den Kampf nutzen.

Hinter welchen Pokémon verbirgt sich Ditto in Pokémon Go? Ditto versteckt sich in Pokémon Go hinter verschiedenen Pokémon, die normalerweise häufiger in der Wildnis zu finden sind. Sucht ihr eines, haltet die Augen nach den folgenden Pokémon offen. Letztes Update: Juli 2021 Gen 2 Hoothoot

Webarak

Hoppspross

Remoraid Gen 3 Flurmel

Schluppuck

Camaub Gen 5 Felilou

Tarnpignon