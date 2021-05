Resident Evil Village: Mit dieser Mod wird Lady Dimitrescu zur Soccer Mom

Eine Mod kleidet Lady Dimitrescu wie eine amerikanische Vorstadtmutter

Andere Mods entfernen ihre Kleider oder ersetzen ihr Gesicht mit Thomas der Lokomotive

Mit einer anderen Mod integriert ihr das Outfit von Alcina in Fallout 4

Screenshots auf Twitter zeigen Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village im gemütlichen Alltagslook wie aus einem amerikanischen Vorort. Alcina trägt einen lässigen Pullover, Jeans und Stiefel auf den Bildern, die aus einem Experiment von Resident-Evil-Modder "ΛLISTΞR" stammen.

Ob die Lady Cassandra und Co. in diesem Outfit zur Sportstunde kutschiert? Vielleicht will sie auch so mit dem Manager sprechen oder liegt einfach mit einem Gläschen Wein auf der Couch? Praktischer und gemütlicher als das lange, weiße Kleid ist diese Alltagskombination sicherlich und vielleicht fängt sich so auch die menschliche Beute etwas leichter. Ethan sollte sich jedenfalls nicht von diesem harmlosen Look täuschen lassen, auch in Leggins.

Casual Alcina Dimitrescu mod as an experiment! pic.twitter.com/zHM3a7vwbR — ???? ?LIST?R ???? (@xZombieAlix) May 10, 2021

Auf Twitter hat die Community jedenfalls zahlreiche unterhaltsame Vorschläge, was noch gut zur amerikanischen Suburb-Variante von Alcina Dimitrescu passen könnte, darunter kitschig-bunte Leggins oder ein Pullover mit passender Aufschrift - witzige Vorstellung:

We need her in one of these pic.twitter.com/NQTc6fHvjv — GoRT|| Necro Vizual (@NecroVizual) May 10, 2021

Eine andere Mod ging gleich mal auf nackte Tatsachen und zog die Vampirdame nicht etwa um, sondern aus. So gab es kürzlich wie erwartet Modifikationen, die die Lady sowohl in Unterwäsche oder sogar ganz nackt herumlaufen ließen. Nicht gerade verwunderlich, denn in den sozialen Medien schwärmten zahlreiche Beiträge von der hochgeschossenen Blutsaugerin.

Wenn ihr es statt erotisch lieber richtig schräg und verstörend wollt, könnt ihr auch eine verrückte Mod nutzen, die Alcinas Gesicht mit Thomas der kleinen Lokomotive ersetzt. Eine attraktive Vampirfrau? Ich fürchte, der Zug ist mit der Mod erst einmal abgefahren. Gruseliger als das Original ist diese Lady allerdings auf alle Fälle.

Für noch mehr Dimitrescu auch außerhalb von Resident Evil 8 gibt es nun außerdem eine Mod, die auch den Look der Vampirin zu Fallout 4 holt. Dieser Zusatzinhalt ist vielleicht das Richtige für euch, falls ihr von Alcina einfach so gar nicht genug bekommen könnt.

Das ursprüngliche Gewand von Lady Dimitrescu und ihre Schlosseinrichtung orientieren sich stilistisch übrigens unter anderem am berühmten Gruselclan der Addams Family.