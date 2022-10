Resident Evil Village Shadows of Rose: Lösung des Puppen-Rätsels und wie ihr die Puppen aufstellen müsst

Als ihr in dem finsteren Haus plötzlich ohne Waffen seit, sollt ihr ein morbides Spiel mit der Eveline zu treiben, beziehungsweise mit der Stimme des gespenstischen kleinen Mädchens. Nachdem ihr den Teddybären mit der Schere aus dem Arbeitszimmer geöffnet habt, habt ihr nun das Relief des Kindes im Inventar. Nun sollt ihr eine unvollständige Szene mit Puppen nachstellen. Offenbar soll hier eine blonde Puppe, die für Rose steht, auf einem Scheiterhaufen verbrannt werden.

Nehmt in der Werkstatt die Puppe (Pose 1, Lucy) an euch, dann lauft ihr zurück in den Korridor Richtung Start-Raum mit dem Aufzug, wo ihr kurz, bevor ihr ihn erreicht, links die Tür der Mutter mit dem Relief des Kindes öffnet.

Hinter dieser Tür findet sich der Abstellraum (Resident Evil Village Shadows of Rose)

Es handelt sich um den Abstellraum. Drinnen findet ihr Puppe (Pose 2), die ihr ebenfalls einsteckt. Das Rätsel selbst könnt ihr noch nicht lösen, da euch eine Puppe dafür fehlt. Lauft zurück zur Werkstatt und dann in den anliegenden Medizinraum.

Puppen-Rätsel im Medizinraum

Im Medizinraum vervollständigt ihr die vorbereitete Puppenszene („Pilz von ihr abwaschen“) mit den Puppen folgendermaßen: Puppe Pose 1 (Lucy) stellt ihr aufs linke Podest, die andere (Catherine) aufs rechte. Die Szene spielt zu Ende und eine die Schublade öffnet sich, um den Schlüssel zu Jimmys Zimmer preiszugeben.

Mit zwei Puppen geht es los. (Resident Evil Village Shadows of Rose)

Steckt auch die beiden Puppen wieder ein. Die zum Schlüssel passende Tür zu Jimmys Zimmer findet ihr, wenn ihr in der Werkstatt den Gang in der Ecke zu Ende lauft. Lauft die Treppe hinab, unten zerstört ihr eine Sklerotie mit R1 und klettert dann die Leiter hinab. Unten findet ihr Puppe (Pose 3). Mit den drei Puppen im Gepäck geht es nun ins Abstellzimmer (durch die Tür der Mutter) zurück.

Puppen-Rätsel im Abstellzimmer

Puppe Pose 3 stellt ihr auf das linke Podest, das mit dem Geschenk. Puppe Pose 2 (Catherine auf das rechte vordere am Boden) und Puppe Pose 1 (Lucy) auf das Podest auf der Leiter. Die Schublade öffnet sich, um euch eine schwarzhaarige Puppe zu zeigen, die ihr zusammen mit all den anderen Puppen wieder an euch nehmt, um in die Werkstatt zurückzukehren, wo ihr vorsichtig sein müsst, keinen Herzinfarkt zu bekommen.

Ein weiterer böser Streich. (Resident Evil Village Shadows of Rose)

Puppen-Rätsel in der Werkstatt

Hier könnt ihr nun das letzte Puzzle vervollständigen. Wo Lucy (Puppe Pose 1) hinkommt, steht ja schon drauf — vorne links. Puppe Pose 2 (Catherine) kommt aufs hintere linke Podest (Fackel). Puppe Pose 3 aufs rechte hintere (trägt das Holz) und die schwarzhaarige Puppe auf den vorderen rechten Sockel.

Des Rätsels Lösung. Jetzt müsst ihr nur noch den Nerv haben, den Rest durchzustehen... (Resident Evil Village Shadows of Rose)>

Als die Rose-Puppe verbrennt, liegt anschließend nur noch der Schlüssel zum Sicherungskasten dort. Für den Part, der jetzt kommt, habe ich nur einen Tipp: Legt euch starke Nerven zu.

