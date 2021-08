NSFW: Fortnite wirft Bear-Hug-Geste vorübergehend aus dem Spiel

Epic Games hat die neue Bear-Hug-Geste in Fortnite vorübergehend aus dem Spiel geworfen, nachdem sich herausstellte, dass es dabei durchaus zu Situationen kommen kann, die man als not safe for work bezeichnen könnte.

Dabei wurde die neue Bear-Hug-Guste erste in der vergangenen Nacht zum Preis von 200 V-Bucks veröffentlicht, passend zum bevorstehenden Ariana-Grande-Konzert an diesem Wochenende.

Es handelt sich dabei um eine synchronisierte Geste, das heißt, dass andere Spieler und Spielerinnen mit euch interagieren können, wenn ihr sie ausführt.

Und was dabei passieren kann, zeigt zum Beispiel dieser kleine Clip auf Twitter:

HELLO????

WHY DID SHE GO IN TO HUG LIKE THAT pic.twitter.com/BGYdTjGIud — That Jackalope Liv (@DatOneJackalope) August 6, 2021

Ihr seht, wie man das interpretieren könnte - und für Epic Games war das anscheinend schon zu viel des Guten.

"Wir haben die Bear-Hug-Geste vorübergehend deaktiviert und aus dem Item Shop entfernt", teilt Epic auf seinem Fortnite-Status-Twitter-Account mit. "Wir geben euch Bescheid, wenn sie wieder verfügbar ist."

Spieler und Spielerinnen, die die Geste zuvor gekauft hatte, berichten, dass sie derzeit auch nicht im Spiel verwendet werden kann.

We've temporarily disabled and removed the Bear Hug emote from the Item Shop.



We'll let you know when it's available again. pic.twitter.com/wx4o9m6CEI — Fortnite Status (@FortniteStatus) August 6, 2021

Dadurch, das die Geste unzugänglich ist, sorgt Epic auch dafür, dass nicht weitere solcher Videos entstehen und verbreitet werden können.

An diesem Wochenende findet ein neues Konzert mit Sängerin Ariana Grande in Fortnite statt, die erste Show beginnt heute um Mitternacht. Passend dazu kann man seit Anfang der Woche für 2.000 V-Bucks auch einen Ariana-Grande-Skin kaufen.

Der gesamte Plan für die sogenannte Rift Tour sieht wie folgt aus: