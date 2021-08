Warum Deathloop eines der interessantesten Spiele des Jahres wird…

Arkane ist eines dieser ewigen Lieblingsstudios, die aus unerklärlichen Gründen nie so richtig in den Mainstream vordringen konnten. An den Spielen hat es jedenfalls nicht gelegen. Beide Dishonored-Teile sowie die Prey-Neuauflage waren unfassbar runde, fesselnde Titel, die die alte Immersive-Sim-Formel, den "Spiel-wie-du-willst"-Gedanken gewissermaßen, rundherum modernisiert in die Neuzeit holten. Action mit Köpfchen, die Entschlussfreude von den Spielenden sehen will. Stilistisch ansehnlich und gut geschrieben waren sie noch dazu.

Da auch Marketing-Budget nicht zu knapp in diesen Spielen steckte, bleibt letztlich wohl nur die deprimierende Schlussfolgerung, dass die Menschheit einfach zu dumm für so clevere Spiele ist. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass sich das mit Deathloop wiederholen könnte - denn dieses Spiel ist das hirnverbiegendste von allen Arkane-Titeln bisher. Das bedeutet aber auch, dass ich die Qualität des neuen Mixes aus Stealth, Action und viel, viel Erkundung in offenen Umgebungen nach etwa fünf Spielstunden mit einer so gut wie fertigen Version durchaus auf dem gleichen Level sehe wie die bisherigen Werke des Studios.

Was macht man eigentlich in Deathloop?

Vielleicht sollten wir erstmal klären, wie man das hier überhaupt spielt, denn ich habe das Gefühl, in dieser Hinsicht herrscht landläufig noch ein wenig Unklarheit: Nach allem, was ich bisher gesehen habe, besteht das Örtchen Blackreef, das immer wieder denselben Tag durchmacht, im Grunde aus vier großen Dishonored-Leveln. Die erkundet ihr im Großen und Ganzen auf vertraute Weise. Der Clou ist, dass sich ihre Beschaffenheit und Personal ändern, je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr eine Gegend besucht. In einem Menü zwischen euren Erkundungsgängen bestimmt ihr, ob ihr morgens, mittags, nachmittags oder abends in einen der vier Bezirke einsteigt, wählt, welchem Hinweis ihr nachgehen wollt, und die zu eurem Ansinnen passende Ausrüstung und Fertigkeiten. Während eines Einsatzes könnt ihr an euren Skills und Perks nichts drehen, nur andere Waffen aufsammeln, die ihr in den Levels findet.

Eine Augenweide - ich spüre auch starke BioShock-Vibes!

Und warum das alles? Nun, um den Loop, die Zeitschleife, zu durchbrechen, wegen der die Zeit in der Stadt nicht weiterläuft, müsst ihr die acht Visionäre finden und töten, denn diese erhalten das Konstrukt aufrecht. Ganz wie in Dishonored hat da jeder sein eigenes Ding und ein dazu passendes Refugium. Der Clou ist, dass es nicht reicht, jeden einmal erledigt zu haben: Ihr müsst es hinbekommen, dass alle innerhalb ein und desselben Loops sterben. Das ist zu Beginn nicht möglich, denn wie ihr euch vielleicht denken könnt, hängen sie nicht alle durchgängig miteinander rum. Ihr seht, die Unterschiede zu Dishonored sind also nicht nur, aber zuallererst im Szenario und in der Struktur begründet.

Das gesamte Spiel ist also in letzter Konsequenz darauf ausgelegt, während eurer Ausflüge in die Level Hinweise auf die Aufenthaltsorte und Gepflogenheiten der Visionäre zu entdecken, und mit diesen Informationen so in die Tagesabläufe dieser Persönlichkeiten einzugreifen, dass man in vier Einsätzen von morgens bis abends alle acht aus dem Weg schafft. Zu Beginn ist Colt natürlich nicht dafür gewappnet, weshalb es sich lohnt, die Visionäre erst einmal auf konventionelle Art aus dem Weg zu räumen. So kommt ihr nicht nur an Informationen, die ihr in Safes, Dokumenten und Audiologs entdeckt, sondern auch an ihre hochwertigen Waffen, Trinkets (passive Perks für entweder Waffen oder Colt selbst) und Slabs. Bei letzteren handelt es sich um aktive Fähigkeiten, die man vom Teleport bis hin zu "Domino" aus Dishonored 2 - der Skill mit dem ihr zwei Gegner aneinander koppelt. Was dem einen passiert, geschieht auch dem anderen - zum Teil schon kennt.

Mit den Tageszeiten ändert sich auch das Wetter auf Blackreef.

Außerdem erhaltet ihr große Mengen Residuum durch das Erledigen eines Visionärs - und das ist die eine entscheidende Ressource, wollt ihr Colt ein bleibendes Arsenal aufbauen. Denn, seht ihr, natürlich sind auch alle Gegenstände in Blackreef dem Loop unterworfen. Beginnt der von Neuem, verliert Colt alles, was er an diesem Tag gefunden hat, was ausnahmslos auch Slabs, Waffen und Trinkets betrifft... es sei denn, ihr buttert in den entsprechenden Gegenstand genügend Residuum rein. Dann bleibt er für immer euer. Euer Plan sollte also sein: Zunächst einmal die Level gut kennenzulernen und die Visionäre mit den wichtigsten Slabs einmal zu töten, damit Colt für den weiteren Weg aus dem Vollen schöpfen kann.

Mir hat das Meta-Game zwischen den Exkursionen in die Stadtteile von Blackreef hinein viel Spaß gemacht: Weil man nie genug Residuum hat, um alles zu "permanentisieren" (sag' ich jetzt mal so! Pah!), kann man auch Trinkets und Waffen gegen Residuum eintauschen. So muss man sich überlegen, welche Verbesserungen und Ausrüstung nun wichtig sind. Außerdem bot es einen schönen Anreiz, in den Arealen wirklich bis in die hinterste Ecke zu schauen, denn auch einzelnen Gegenständen lässt sich Residuum entziehen - und nicht selten entdeckt man dann auch einen neuen Hinweis auf einen neuen Gegenstand für sein Arsenal oder ein Detail aus dem Tagesablauf eines Visionärs, das einen weiterbringt.

Hacks sorgen für Ablenkungen. Das kennt man ja.

Ja, ich glaube, ich bin ein großer Fan dieser allgemeinen Struktur, vor allem, weil es auch erlaubt, dass man sich im ersten Anlauf ohne Rücksicht auf Verluste durch einen Level ballert, nur um für die eigentliche, elegantere Lösung meines Visionärsproblems dann später mit allen Stealth-Tricks vorzugehen.