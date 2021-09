Pokémon Schwert und Schild: Ein schillerndes Celebi und Papa-Zarude gibt's jetzt nur für kurze Zeit!

The Pokémon Company feiert den Start des kommenden Pokémon-Zeichentrickfilms Geheimnisse des Dschungels nicht nur mit einem Event in Pokémon Go.

Auch für Pokémon Schwert und Pokémon Schild gibt's eine besondere Verteilaktion, mit der ihr euch zwei spezielle Taschenmonster sichern könnt.

Schnappt euch zwei Pokémon für Schwert und Schild.

Zwei seltene Kreaturen für euren Pokédex

Ihr habt nämlich die Chance, zum einen ein Papa-Zarude und zum anderen ein schillerndes Celebi zu bekommen.

Was ihr dafür tun müsst? Ihr müsst die E-Mail-Benachrichtigungen im Pokémon Trainer Club abonnieren.

Tut ihr das bis zum 25. September 2021, braucht ihr erst einmal noch ein wenig Geduld. Am 7. Oktober 2021 solltet ihr dann eine E-Mail vom Pokémon Trainer Club erhalten, mit der ihr euren Code für die beiden Pokémon bekommt.

Pokémon - Der Film: Geheimnisse des Dschungels feiert seine Premiere am 8. Oktober 2021 auf Netflix.