Apple sagt nö zu Fortnite: Epic hätte das Spiel in Südkorea gerne zurück in den App Store gebracht

Im Zuge einer Gesetzesänderung in Südkorea hat Epic Games Apple darum gebeten, Fortnite dort wieder in den App Store aufzunehmen.

Das teilte das Unternehmen in der vergangenen Nacht den Millionen Followern auf seinem Twitter-Account mit.

Apple sagt dazu allerdings schlicht und ergreifend nö.

Was ändert sich gesetzlich?

Das neue Gesetz tritt nächste Woche in Kraft und sieht vor, dass App-Store-Anbieter es Entwicklern erlauben müssen, dass sie Zahlungen direkt entgegennehmen zu können.

Fortnite flog ursprünglich überhaupt erst aus dem App Store, weil Epic Games die Transaktionsgebühren von Apple umgehen wollte.

Angesichts dessen wäre dieses Vorgehen von Epic also dann in Südkorea erlaubt, allerdings stellt sich Apple quer.

Fortnite muss draußen bleiben

Wie Reuters berichtet, hat Apple das Gesuch von Epic Games schlicht und ergreifend abgelehnt.

Apple ist natürlich nicht verpflichtet, bestimmten Unternehmen überhaupt erst den Zugang zu seinem App Store zu gewähren - und in dem Fall nutzt man das entsprechend aus.

"Wir würden die Rückkehr von Epic in den App Store begrüßen, wenn sie sich an die gleichen Regeln halten wie alle anderen", heißt es gegenüber Reuters in einem Statement.

Der Rechtsstreit zwischen beiden Unternehmen dauert weiter an. Wann wir hier mit einer Entscheidung rechnen können, ist nicht bekannt.