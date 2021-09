Fortnite trifft Balenciaga: Luxusmode im Battle Royale

Was haben wir nicht schon für Crossover in Epic Games' Fortnite gesehen. Mit der Balenciaga-Kooperation gibt's jetzt auch noch Luxusmode.

Outfits, Accessoires und mehr zur Luxusmodemarke sind ab sofort im Spiel verfügbar.

Seltsame Zeiten in Fortnite

Gleichzeitig dazu ging das von der Community gestaltete Setsame-Zeiten-Zentrum in Fortnite an den Start. In dessen Zentrum befindet sich ein Balenciaga-Store, dessen Design sich an der Realität orientiert.

"Der neue Hub und das Balenciaga-Geschäft werden im Laufe der Woche aktualisiert und zeigen die Mode der Fortnite-Community auf Plakatwänden mit kreativen Bildern, im Zuge einer besonderen Live-Lookbook-Kampagne, die bis zum 23. September 2021, 18:00 Uhr geht", heißt es.

Das Zentrum sowie zwei Aufträge zur Balenciaga-Kooperation sind bis zum 28. September 2021 um 16 Uhr im Spiel verfügbar.