Battlefield 2042 enthielt ursprünglich auch "Erdbeben, Tsunamis und Vulkane"

In der postapokalyptischen Welt von Battlefield 2042 gab es einst Erdbeben, Feuer-Tornados, Tsunamis und Vulkanausbrüche. Da Entwickler DICE diese jedoch gestrichen hat, gibt es nun eben nur noch normale Tornados. Da hat die zukünftige Welt noch Mal Glück gehabt.

Weniger Naturkatastrophen aus Zeitmangel

Diese Information stammt von Branchen-Insider Tom Henderson. Laut ihm habe DICE die oben genannten Wetterphänomene gestrichen und sich nur noch auf den Tornado beschränkt, der es ins fertige Spiel geschafft hat.

A summer 2020 presentation of #Battlefield2042 contained earthquakes, fire tornadoes, tsunamis, and volcano eruptions - But due to lack of time, they needed to just focus on the twister.



The game needed another year, man. pic.twitter.com/0G0WPwUW3U — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 19, 2021

"Bei der Präsentation von #Battlefield2042 im Sommer 2020 gab es Erdbeben, Feuertornados, Tsunamis und Vulkanausbrüche - aus Zeitmangel musste man sich aber nur auf den Tornado konzentrieren. Das Spiel hätte noch ein Jahr gebraucht, Mann", schreibt Henderson auf Twitter.

Vielleicht hätte es dann auch genügend Zeit gegeben, das Game von seinen anfänglichen Bugs zu befreien. Das Spiel erschien am 19. November 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC und wurde mit gemischten Gefühlen aufgenommen.