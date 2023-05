Battlefield 2042 New Dawn: Saison 5 bringt neue Karte und drei neuen Waffen

Bei Battlefield 2042 steht die fünfte Saison vor der Tür. Am 7. Juni erscheint das nächste Kapitel und hat allerlei Anpassungen und Inhalte im Gepäck. New Dawn heißt das neue Update und bringt neben einer neuen Karte gleich drei neue Waffen, einen Battle Pass und viel mehr.

Das ist alles neu in Saison 5

Die größten neuen Inhalte bilden die Karte "Zurückerobert" sowie die drei Waffen GEW-48, XCE BAR sowie die kleine BFP.50. Auch die Gadgets werden aufgestockt. So erhaltet ihr Feder-, Panzer- und Minigranaten für den Kampf. Im neuen Entwicklungsupdate könnt ihr die neuen Inhalte bewundern:

Wie in jeder Saison darf er natürlich nicht fehlen - der Battlepass. In New Dawn beinhaltet dieser 49 Skins, von denen fünf sogar legendär sind. Daneben erhaltet ihr Waffen, Fahrzeuge und Spezialisten auf dem Pass. Außerdem gibt es Anmeldebelohnungen, XP-Booster für den Battle Pass sowie 1.300 BFC, die ihr euch erspielen könnt.

Ein paar limitierte Events versüßen euch das Leben auf dem ewigen Schlachtfeld. So könnt ihr durch die Veteranen-Kit-Aufträge einen Megalodon-Waffentalisman, den Waffen-Skin "Guter Schuss", den Fahrzeug-Skin "Dämmerungsreiter" sowie den Irish-Skin "Wahrer Patriot" erhalten. Für Mackay könnt ihr im Store das "Kompaniemitglied"-Bundle kaufen.

Hier seht ihr alle neuen Inhalte zu Battlefield 2042 New Dawn auf einen Blick.

Auch außerhalb davon hat DICE einige Änderungen vorgenommen. So ist etwa das Klassensystem zurück. Auch möchte der Entwickler die Fahrzeugausrüstung überarbeiten und ihr erhaltet später in der Saison eine frisch überarbeitete "Sanduhr"-Karte. Diese soll nun etwas kleiner sein, dafür aber mehr Sichtschutz auf den primären Routen bieten. Es gibt eine neue Untergrund-Sektion und auch die Brücke ist jetzt zusammengebrochen und bietet durch den entstandenen Krater neue Möglichkeiten im Kampf.

Auch ein paar Balancing-Änderungen gibt es. So kann Dozer nun schneller laufen, wenn er sein Schild benutzt, Irish erhält eine kurze Abklingzeit für seine Fähigkeit. Mehr dazu lest ihr auch im neuen Blogbeitrag zu Battlefield 2042 New Dawn.