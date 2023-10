Battlefield 2042 Saison 6: Dark Creations startet mit einer kostenlosen Testphase

In Battlefield 2042 bricht eine neue Saison an. In Season 6: Dark Creations macht ihr euch ab dem 10. Oktober 2023 auf nach Schottland, um euch in einer geheimen Einrichtung einer dunklen Bedrohung zu stellen.

Es wird eng und düster in Battlefield 2042

Schiefgelaufene Experimente, klaustrophobische Räume. Es geht in Richtung Halloween und DICE scheut sich nicht, das in Saison 6 für sich zu nutzen. Auf der schottischen Karte "Redacted" seid ihr das erste Mal in einem Innenraum gefangen.

Diese Indoor-Karte ermöglicht es euch besonders kurze Distanzen zu eurem Vorteil zu nutzen. So könnt ihr Feinde hinter Ecken überraschen, müsst aber auch daran denken, dass diese euch ebenfalls auflauern können.

Auch neue Waffen kommen zu Battlefield 2042. So die VHX D3, ein Sturmgewehr, das ihr wunderbar für mittlere Distanzen nutzen könnt. Durch seine tolle Tragbarkeit, könnt ihr es auch in engeren Räumen nutzen. Perfekt also für die neue Map. Mit der G428 erhaltet ihr ein kräftiges DMR mit hoher Genauigkeit und mit der halbautomatische L9CZ-Pistole eine tolle Präzisionswaffe für kurze Schusswege.

Neue Gagdets, wie Lebens- und Munitionspakete helfen euch und eurem Squad in brenzlichen Situationen. Unterstützung im Transport gibt es mit dem neuen schwebenden Fahrzeug "Pondhawk", das bis zu zwei Personen tragen und euch schnell weiter in die Karte rein oder aus einer gefährlichen Situation herausbringen kann.

Auf der schottischen Karte findet ihr dieses Fahrzeug allerdings nicht. Dafür gibt es einen neuen Battle Pass mit mehr als 100 Stufen.

Wer Battlefield 2042 mit Saison 6 ausprobieren will, kann das vom 12. bis zum 16. Oktober kostenlos auf allen Plattformen tun.