Battlefield 2042: Alles zum neuen Klassensystem und wie die Spezialisten jetzt funktionieren

Battlefield 2042 erhält nächste Woche das lang erwartete Update 3.2, das die Spezialisten nach ihren Aufgaben im Kampf in grobe Gruppen aufteilt. Ja, das alte Klassensystem kommt nach Battlefield 2042 und definiert die Ausrüstung dieser Einsatzkräfte neu. So haben es Spieler auch einfacher, sofort zu erkennen, für welche Aufgaben ein bestimmter Spezialist geeignet ist.

Das Klassensystem spezialisiert die Spezialisten

Insgesamt gibt es jetzt vier Klassen, in denen die bestehenden Spezialisten unterteilt wurden. Diese sind Sturmsoldat, Pionier, Versorgungssoldat und Aufklärer. Jede Klasse besitzt spezielle passive Fähigkeiten, ein festes, klassenspezifisches Gadget und weitere nutzbare Gadgets. Ihr könnt also nicht mehr jeden Spezialisten mit jedem Gadget wählen und seid nun etwas eingeschränkter. Das ist aber nicht unbedingt schlecht, denn so haben die verschiedenen Spezialisten bessere Möglichkeiten ihre Rolle im Kampf zu erfüllen. Bei den Waffen habt ihr aber weiterhin die freie Wahl. Bei einigen Waffen haben die Klassen aber jeweils einen bestimmten Bonus erhalten und soll euch dazu motivieren, eben diesen Waffentyp auszuwählen.

Der neue Spezialist Zain gehört den Sturmsoldaten an, die mit Sturmgewehren an vorderster Front kämpfen.

Welche Spezialisten in welche Kategorie gehören, was ihre wichtigsten Aufgaben im Kampf sind und welche Gadgets die Klassen nutzen, haben wir für euch aufgelistet:

Sturmsoldat

Spezialisten: Mackay, Dozer, Sundance und Zain

Waffen-Passive: Drei zusätzliche Magazine, Sturmgewehre

Klassen-Gadget: Med Pen

Weitere Gadgets: Smoke Launcher, IBA Armor Plate, C5 Explosive, M18 Claymore

Wurfgegenstände: Splittergranate, Rauchgranate, Conc. Granate, Wurfmesser, Brandgranate

Aufgabe: Diese Spezialisten sind immer in der Frontlinie mit dabei und sind besonders gut gegen den Kampf auf kurze Distanz gewappnet. Sie schalten Gegner aus, stürmen Objekte und helfen ihrer Truppe dabei, durch die gegnerische Verteidigung zu brechen und nehmen es auch mal mit Panzern auf, wenn diese sich zu dicht an das eigene Team wagt.

Pionier

Spezialisten: Boris, Crawford und Lis

Waffen-Passive: Verbesserte Genauigkeit in Hocke oder Bauchlage, LGMs

Klassen-Gadget: Repair Tool

Weitere Gadgets: AT Mine, Recoiless M5, FXM-33 AA Missle, FGM-148 Javelin, EOD BOT, C5 Explosive

Wurfgegenstände: Splittergranate, Rauchgranate, EMP-Granate, Brandgranate

Aufgabe: Die Ingenieure sind unheimlich wichtig, wenn ihr mit Fahrzeugen in den Krieg zieht. Diese Spezialisten sorgen für Platz und Reparaturen für die taktischen Fahrzeuge. Sie können außerdem gegnerische Panzer lahmlegen und das eigene Team mit Equipment unterstützen, dass ihnen hilft, die Kontrolle über bestimmte Punkte zu erlangen.

Versorgungssoldat

Spezialisten: Falck, Angel und Irish

Waffen-Passive: Schnelleres Zücken der Waffe, SMGs

Klassen-Gadget: Defibrillator

Weitere Gadgets: Ammo Crate, Health Crate, Smoke Launcher, M18 Claymore

Wurfgegenstände: Splittergranate, Rauchgranate, EMP-Granate, Brandgranate

Aufgabe: Die Unterstützer halten ihr Team am Leben und können sowohl angreifen als auch verteidigen. Sie versorgen ihre Kameraden mit Ressourcen aller Art - von Munition bis hin zu besonderer Ausrüstung.

Aufklärer