FIFA 22: Erster großer Patch nimmt wichtige Änderungen vor

EA Sports hat heute den ersten großen Patch für FIFA 22 veröffentlicht und nimmt damit einige wichtige Änderungen am Gameplay vor.

Dabei fällt vor allem auf, dass die Torhüter ein wenig abgeschwächt wurden, die sich in diesem Jahr als besonders effektiv erwiesen.

Title Update 1 kümmert sich hier um ihre Effektivität bei Schüssen in die oberen Ecken von innerhalb des Strafraums aus, konkret geht es dabei um Schüsse aus einer Distanz von weniger als 11,27 Metern.

Des Weiteren kommen einige neue, potenzielle Torhüter-Animationen für hohe Finesse-Schüsse hinzu. Das soll für realistischere Reaktionen sorgen und die Effektivität der Keeper bei diesen Schüssen "sehr leicht" erhöhen.

FIFA 22: Title Update 1 Patch Notes

Abseits der Torhüter gibt es einige Anpassungen an der Verteidigung, zum Beispiel solltet ihr bei Grätschen häufiger den Ball blocken können. Ebenso wurde die Logik für die Verteidiger in der Nähe der Mittellinie bei Kontersituationen nach einem Eckball verbessert. Die Verteidiger sollten nun versuchen, näher an die Angreifer heranzugehen.

Weitere Verbesserungen hat der Schiedsrichter erfahren. Je nach Situation pfeift er zukünftig häufiger oder seltener. Zum Beispiel sollte es weniger Elfmeter nach einer vernünftig getimten Grätsche geben, dafür mehr Fouls nach einem absichtlichen Zusammenstoß eines Spielers mit dem Torhüter, wenn dieser den Ball hält.

Nicht minder wichtig ist eine Optimierung der Verteidiger, die nicht mehr in manchen Situationen aus heiterem Himmel die Bewegung einstellen sollten, wenn von den Angreifern ein Steilpass ausgeführt wird.

Die kompletten, umfangreichen Patch Notes findet ihr hier.

EA zufolge ist Title Update 1 "bald" für PC und Stadia verfügbar und folgt "zu einem späteren Zeitpunkt" für die Konsolen.