Fortnite: Gamora Cup - So bekommt ihr den Gamora Skin kostenlos

Mit dem Fortnite Gamora Cup schickt Epic Games nun die nächste Superheldin auf die Fortnite-Insel, um die Invasion der Aliens in Fortnite Season 7 zu stoppen - wer wäre dafür besser geeignet? Passend dazu gibt es den Gamora Skin, der bald im Shop erscheinen wird und den ihr bereits vorab beim Turnier gewinnen könnt. Auf dieser Seite verraten wir euch, wann und wie ihr am Gamora Wettkampf teilnehmen könnt, und welchen Platz ihr erreichen müsst, um das Outfit sowie das zugehörige Rücken-Accessoire "Gamoras Umhang" und das Spraymotiv "Thanos' Tochter" kostenlos zu gewinnen.

Fortnite: Gamora Cup Inhalt:

Wann findet der Gamora Cup statt und wie funktioniert er?

Der Gamora Cup wird nur einmalig am Mittwoch, den 11. August 2021 von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr auf allen Plattformen veranstaltet.

Der Fortnite Gamora Cup beginnt am 21. August um 19:00 Uhr.

Gespielt wird (wie immer) im beliebten Duo-Format - ihr braucht also einen Mitspieler, mit dem ihr im Zweierteam antreten könnt. Ab 19:00 Uhr habt ihr mit eurem Team dann die Möglichkeit, drei Stunden lang an bis zu maximal zehn Matches teilzunehmen, um Punkte zu verdienen. Am Ende des Events werden die Teams mit den meisten Punkten in jeder Serverregion auf der Bestenliste platziert und erhalten dementsprechend ihre Belohnungen (siehe Gewinne weiter unten auf der Seite).

So werden die Punkte verteilt

Epischer Sieg: 42 Punkte

Platz 2: 36 Punkte

Platz 3: 32 Punkte

Platz 4: 30 Punkte

Platz 5: 29 Punkte

Platz 6: 28 Punkte

Platz 7: 27 Punkte

Platz 8: 26 Punkte

Platz 9: 25 Punkte

Platz 10: 24 Punkte

Platz 11: 23 Punkte

Platz 12: 22 Punkte

Platz 13: 21 Punkte

Platz 14: 20 Punkte

Platz 15: 19 Punkte

Platz 16: 18 Punkte

Platz 17: 17 Punkte

Platz 18: 16 Punkte

Platz 19: 15 Punkte

Platz 20: 14 Punkte

Platz 21: 13 Punkte

Platz 22: 12 Punkte

Platz 23: 11 Punkte

Platz 24: 10 Punkte

Platz 25 bis 29: 9 Punkte

Platz 30 bis 34: 6 Punkte

Platz 35 bis 39: 3 Punkte

Platz 45 bis 50: 1 Punkt

Jede Eliminierung: 1 Punkt

Kommt es am Ende des Events zu einem Punktegleichstand zwischen einem oder mehrerer Teams, wird die finale Platzierung anhand folgender Kriterien entschieden: (1) Gesamtpunktestand, (2) Gesamtzahl epischer Siege in diesem Wettkampfabschnitt, (3) durchschnittliche Eliminierungen im Wettkampfabschnitt, (4) Platzierungsdurchschnitt im Abschnitt, (5) insgesamt in allen Matches am Leben gebliebene Sekunden. Sollte dann immer noch kein Gewinner feststehen, entscheidet ein Münzwurf.