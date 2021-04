Fortnite Patch Notes für Update 16.30: Neymar Jr. Event startet und Handwerk verbessert

Wie von Epic Games angekündigt, gingen heute Vormittag die Fortnite Server offline, um die Wartungsarbeiten für Fortnite Update 16.30 durchzuführen. Die größte Neuerung beim Fortnite Update heute ist der kürzlich vorgestellte Neymar Jr. Skin in Fortnite (Puma-Form), doch es noch ein paar weitere Änderungen. So geht es beispielsweise mit den The Spire Aufträgen weiter, es gibt neue Waffen wie Mythischer Raz's Boom-Bogen oder Ravens exotischer Instabiler Bogen und obendrein hat Epic das Herstellen von Gegenständen vereinfacht und dem Interface endlich die Schadenszahlen von Waffen hinzugefügt. Was sich sonst noch getan hat, während die Server down waren, fassen wir in den nachfolgenden Fortnite Patch Notes für Update 16.30 zusammen.

Fortnite Patch Notes für Update 16.30 Inhalt:

Patch 16.30 steht ab sofort für alle Plattformen zum Download bereit. Die Download-Größe hängt dabei von eurer Plattform ab: Auf der PS4 sind es rund 3,3 GB, auf PS5 rund 2,4 GB. Xbox One/Series X-Spieler müssen rund 2,3 GB saugen und auf der Switch und dem PC sind es rund 1,5 GB.

Neue Waffen: Mythischer Raz's Boom-Bogen und Ravens exotischer Instabiler Bogen

Den Mechanik-Boom-Bogen gibt es bereits sein Anfang der Season, allerdings nur in epischer (lila) und legendärer Version (orange). Mit Patch 16.30 kommt nun aber noch die mythische Version davon hinzu, die noch einmal vier Schadenspunkte draufpackt und minimal schneller nachlädt. Zu finden ist die Waffe nun als "Raz's Boom-Bogen" bei Raz in Colossal Crops.

Und noch Bogen ist verfügbar: Der exotische instabile Bogen, den ihr für 500 Gold bei Raven im Haus nordwestlich von Sweaty Sands kaufen könnt. Die Besonderheit der Waffe ist, dass sie sich regelmäßig in einen zufälligen anderen Bogen verwandelt (Flammenbogen, Schockwellenbogen, Boom-Bogen oder Stinkbogen).

Mit Fortnite Patch 16.30 gibt's nun bei Raven den Instabilen Bogen.

Abgesehen von beiden Bögen gibt es auch noch das neue E-11 Blaster-Gewehr, das Jetpack des Mandalorianer und das Amban Scharfschützengewehr. Wann und wo diese Waffen verfügbar sein werden, ist bislang noch nicht klar.