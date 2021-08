Fortnite Season 8 Chapter 2: Was wir über die neue Saison 18 wissen

Das Ende von Fortnite Season 7 und der Start von Fortnite Season 8 rücken langsam näher und damit tauchen auch die üblichen Fragen auf: Wann beginnt die neue Season 8? Gibt es ein Season 7 Live Event zum Abschluss? Wie verändert sich die Map? Wie sieht der Season 8 Battle Pass aus und welche neuen Skins bringt er mit? Und so weiter. Ein paar dieser Fragen lassen sich schon konkret beantworten, während andere Punkte noch im Dunkeln liegen. Auf dieser Seite fassen wir einmal alles zusammen, was wir bereits über Saison 18 wissen und welche Gerüchte es über neue Inhalte wie ein geleaktes Fortnite Naruto Crossover gibt.

Fortnite Season 8 Chapter 2 Inhalt:

Es gibt natürlich auch noch viele weitere Partner, die für eine Zusammenarbeit infrage kommen. Epic Games versendet von Zeit zu Zeit Umfragen an Spieler und Content Creatoren, um darüber abstimmen zu lassen, welche Crossovers mit bekannten Marken, Superstars, Sportlern, Videospielen und so weiter bei der Community gut ankommen würden. Zuletzt hat das beispielsweise dazu geführt, dass Rick & Morty als Skins ins Spiel gekommen sind und Ariana Grande ein Live Event bekommen hat. Die Liste an möglichen Partnern ist ziemlich lang und ändert sich natürlich laufend. Damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie so eine Auswahl aussieht, hier mal ein Beispiel von der letzten bekannten Umfrage:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Epic are still working on the next Walking Dead collab for the new show's Season, there glider I talked about a while ago appeared in yesterday's leak. My guess is that we will either get Negan or Rick, or both, because those are the 2 characters they would go for next.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Some loot tiers were added for "The Sideways" monsters that get added next Halloween (according to the Reddit leak): - Loot_Sideways_Weak (Grey Loot) - Loot_Sideways_Strong (Blue Loot) - Loot_Sideways_SuperStrong (Purple/Legendary Loot) - Loot_Sideways_ZigZag (Jumpscare) pic.twitter.com/Q7pVF6GxCj

In jeder Fortnite Season gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Crossovers in Form von Events, Skins und Aufgaben, die in die laufende Geschichte / Handlung und das generelle Motto oder Thema eingefügt werden. Diese Kooperationen spülen nicht nur jede Menge Geld in die Kassen von Epic, sondern liefern den Spielern auch immer wieder neue Erlebnisse und kosmetische Gegenstände - alle Seiten haben also etwas davon.

Fortnite Season 8 Battle Pass - Skins, Preis, Inhalte

Eine neue Season bringt natürlich auch einen neuen Battle Pass mit neuen Skins und kosmetischen Gegenständen ins Spiel. Zuletzt wurde der Battle Pass-Reiter im Spiel überarbeitet und die Battle Sterne hinzugefügt, daher gehen wir davon aus, dass es in diesem Punkt keine großen Umbrüche geben wird. Auch beim Preis und den Battle Pass Modellen wird es keine Änderungen geben. Bleiben noch die Inhalte des Passes, die von Epic wie ein Schatz gehütet werden. Allerdings gibt es dank dem Leak (siehe Live Event) auch dazu schon ein paar Infos:

Season 8 Battle Pass Preis und Angebote

Epic Games fährt mit seinen bisherigen Preismodellen sehr gut, daher kann man relativ sicher davon ausgehen, dass sich beim Season 8 Battle Pass nicht ändern wird. Zur Auswahl stehen demnach:

Das monatliche Abo-Modell Fortnite Crew, das euch rund 12 Euro pro Monat kostet und neben dem normalen Battle Pass auch noch 1.000 V-Bucks pro Monat und ein exklusives monatliches Crew Pack mit neuen Skins und Zubehör beschert. Das nächste Crew Pack könnte übrigens den "Ninja Wolf" als Skin beinhalten: UPCOMING "Ninja Wolf" SKIN! (my guess is that this is the Crew Pack skin and it should be progressive on each subscription). Again thanks to @Not0fficer for the help! pic.twitter.com/ciw2lRoHfF — HYPEX (@HYPEX) August 17, 2021 This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Der bekannt und gewohnte "normale" Battle Pass für 950 V-Bucks, der euch Zugriff auf alle Herausforderungen und Belohnungen der neuen Saison gewährt.

Das ehemalige Battle Pass-Paket, das den normalen Pass inklusive der ersten 25 Level beinhaltete und 2.800 V-Bucks kostete, gibt es nun in dieser Form nicht mehr. Es wurde durch ein Paket ersetzt, das ohne den Pass, dafür aber mit 25 Leveln daherkommt. Das Paket kann zusammen mit dem Standard-Battle Pass, als Mitglied der Fortnite-Crew oder einzeln gekauft werden und kostet 1.850 V-Bucks. Das Angebot kann allerdings nur einmal pro Saison und Spieler gekauft werden, die maximal Level 75 erreicht haben.

Battle Sterne

Mit dem Start der siebten Staffel hat Epic Games die Fortnite Battle Sterne eingeführt, mit denen man gezielt einzelne Belohnungen im Pass freischalten kann. Dieses System wurde von den Spielern sehr gut angenommen, daher kann man davon ausgehen, dass es die Battle Sterne auch in Season 8 wieder geben wird und man nicht zum alten Belohnungssystem zurückkehrt.

Season 8 Battle Pass Skins und kosmetische Gegenstände

Auch in Season 8 wird es wieder (mindestens) sieben exklusive Battle Pass-Skins plus einen geheimen Skin in verschiedene Stilversionen und mit diversem Zubehör wie Spitzhacken, Gleiter, Emotes, Emojis, V-Bucks, Banner, Ladebildschirme etc. geben. Wenn man dem Leak glaubt, soll es unter anderem einen Naruto-Skin und ein explosives Kunai als Waffe im neuen Battle Pass geben.

Data Miner Hypex hat zudem kürzlich jede Menge Skins gefunden - darunter auch ein Mumien-Skin -, an denen wohl gerade gearbeitet wird und die aller Voraussicht erst in der nächsten Season verfügbar werden. Beim Großteil davon ist nicht klar, ob es sich dabei um Battle Pass Inhalte oder um zukünftige Shop-Items handelt, ein paar gehören aber zu zukünftigen Bundles. Auch ein Will Smith aka Mike Lowrey aus Bad Boys und ein J Balvin Skin stehen in den Startlöchern, die eventuell sogar noch in dieser Saison ins Spiel kommen.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Here are all the J Balvin ICON skin variants in one image. 2 images to the left are by @DrCacahuette so thanks to him! pic.twitter.com/Vvriy6WKw2 — HYPEX (@HYPEX) August 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

MORE UPCOMING SKINS (in the works, not for this season)



- Love King

- Eel Attack

- Crisis (Male)

- Wobble (Male)

- Ice Maiden Spy

- Raptor Spy (Male)

- Pirate Octopus (Male)

- Durr Boxer & Tomato Boxer

- Tyler Rake (Chris Hemsworth from Extraction) — HYPEX (@HYPEX) August 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

These 2 skins from the Survey are still planned, they also got leaked with the codenames LoveKing & LoveQueen. pic.twitter.com/NOJK4pT5wJ — HYPEX (@HYPEX) August 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

UPCOMING 'Shadow Legends 2' SKINS (possibly for Season 8, 9 or X):



- Shadow Dream

- Shadow Kuno

- Shadow Kenji — HYPEX (@HYPEX) August 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

MORE UPCOMING SKINS (only the first one could be for this season):



- Green FNCS Skin (Like Season 6' Orange FNCS Skin)

- Minotaur (Mythical Roman Creature, part man and part bull)

- Moon Goddess

- Shark Woman

- Dark Ark

- Female version of Malcore

- Well Dressed Spy (codename) — HYPEX (@HYPEX) August 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Some names/codenames of upcoming skins from the survey (I might be wrong on the last one)



- Dark Drift

- Kevin Couture (+ Pickaxe, Backbling, Glider & Wrap)

- Cyber Runner

- Hacker pic.twitter.com/MNjPC28O0O — HYPEX (@HYPEX) August 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Found something with @tonxim: We might get a Mummy skin in Season 8 (could be scrapped). It matches the theme of a POI coming in Season 8.



The POIs/Landmarks are (there's most likely more but these are the only ones that got leaked):

- Pyramid

- Cubes

- Crash Site — HYPEX (@HYPEX) August 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

UPCOMING "Moss Legends" BUNDLE!



- Moss Knight (+ Pickaxe & Backbling)

- Moss Brite Bomber (+ Pickaxe & Backbling)

- Moss Omega (+ Pickaxe & Backbling)

- Moss Legends Loading Screen



This was leaked a while ago but now it has a recent ID so we could see it release next season! — HYPEX (@HYPEX) August 17, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Viele Outfits und kosmetische Items warten auf ihren Releas

Das Designteam von Epic schaufelt ständig neue kosmetische Gegenstände nach und vieles liegt quasi auf Abruf bereit. Data Miner "Officer" hat die bislang nicht genutzten / nicht veröffentlichten Items in einer Liste zusammengefasst, die nicht gerade kurz ausfällt. Ähnlich der Kooperationen, schickt Epic auch bei den Skins und Items immer wieder Umfragen an Spieler und Content Creatoren raus. Hier werden sowohl Konzeptzeichnungen aus dem eigenen Studio als auch Entwürfe aus der Community berücksichtigt. Nachfolgend seht ihr die Konzepte der letzten Umfrage, auf der einige Skins zu finden sind, die erst kürzlich angekündigt wurden.