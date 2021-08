Fortnite Update 17.50 Patch Notes: Neues Fortnite Crew Legacy Set und Island Games

Das neue Fortnite Update 17.50 wurde bei den Wartungsarbeiten aufgespielt. Mit rund 2,2 GB (PC) bis 3,5GB (PS4) fällt dieses Update heute auf den ersten Blick eher klein aus - ein Großteil der Daten gehört wohl zum Season 7 Live Event - und bringt vor allem neue Skins, Emotes und weitere kosmetische Gegenstände. Dazu gehören unter anderem Ant-Man, Weasel und King Shark (Suicide Squad) sowie ein paar neue Halloween Skins. Davon abgesehen wurde das neue Fortnite Crew Legacy Set vorgestellt, das Mutterschiff nimmt sich als nächstes Corny Complex vor und die Fortnite Island Games stehen mitsamt zugehörigen Aufgaben und Belohnungen zur Verfügung. Die Details zum neuen Patch und was sich sonst noch getan hat, während die Fortnite Server down waren, fassen wir in den nachfolgenden Fortnite Patch Notes für Update 17.50 zusammen.

Fortnite Patch Notes für Update 17.50 Inhalt:

Slurpy Swamp wird zu Sludgy Swamp und Corny Complex wird als Nächstes vom Mutterschiff entführt

Nachdem das Mutterschiff der Aliens sich die Slurp-Fabrik im Slurpy Swamp einverleibt hat, wurde der Ort nun zu Sludgy Swamp umbenannt. Demzufolge könnte auch Coral Castle bald einen neuen Namen bekommen.

Davon abgesehen mimt das Mutterschiff weiter fleißig den Staubsauger und schlürft als nächstes Corny Complex von der Insel weg. Was die Außerirdischen nicht wissen: Zuletzt haben wir mit den Woche 12 Aufgaben das Gegenmaßnahmegerät in der Untergrundbasis der IO platziert, bei dem es sich wohl um eine große Bombe handelt. Wir dürfen also gespannt sein, was als Nächstes passiert. Derzeit deutet alles darauf hin, dass beim Live Event am Ende von Season 7 die Bombe hochgeht und das Mutterschiff auf der Insel abstürzt.

All three stages of Corny Complex being upducted:

