Neuigkeiten zu Diablo 4 und Overwatch 2 gefällig? Dranbleiben lohnt sich, sagt Blizzard

Für Neuigkeiten zu WarCraft, Overwatch und Diablo sollen Fans laut Studio-Chef Mike Ybarra "dranbleiben".

Über die kommenden Updates zur Entwicklung schrieb Ybarra auf Twitter: "Blizzard ist ein großes Studio und wir haben talentierte und wachsende Teams, die auch Live-Spiele unterstützen. In den kommenden Wochen werdet ihr mehr über WarCraft und Overwatch hören. Diablo wird folgen. Stay tuned!"

Blizzard is a big studio and we have talented and growing teams supporting live games as well. Over the coming weeks, you'll be hearing more on that from Warcraft and Overwatch. Diablo will follow. Stay tuned! — Mike Ybarra (@Qwik) January 25, 2022

Diablo 4 und Overwatch 2 wurden erst kürzlich nach hinten verschoben und kommen womöglich erst 2023. Am Dienstag gab das Unternehmen bekannt, dass es sich für auf die Arbeit an einem neuen AAA-Survival-Spiel für PC und Konsole vorbereitet.

Nachdem ein Twitter-Nutzer nach der Ankündigung vorgeschlagen hatte, dass Blizzard seine Ressourcen lieber für bestehende Projekte einsetzen sollte, erklärte Ybarra, dass es bald Neuigkeiten zu WarCraft, Diablo und Co. geben würde.

Da die BlizzConline für dieses Jahr abgesagt wurde, bleibt nun abzuwarten, wann und auf welchem Weg Blizzard seinen Fans die Neuigkeiten zukommen lässt.