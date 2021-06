Pokémon Go Eine ganz langsame Entdeckung: Sammlungsherausforderung gelöst!

Mit Eine ganz langsame Entdeckung startet ein neues Juni-Event in Pokémon Go und ihr könnt euch vielleicht schon denken, um welche Pokémon es hier unter anderem geht. Auf jeden Fall wird eine brandneue Version eines bekannten Pokémon eingeführt!

Das solltet ihr über Eine ganz langsame Entdeckung in Pokémon Go wissen:

Wann findet Eine ganz langsame Entdeckung in Pokémon Go statt?

Eine ganz langsame Entdeckung ist das jüngste Event in Pokémon Go, läuft aber nur ein paar Tage lang - insgesamt beschäftigt es euch weniger als eine Woche! Los geht es am Dienstag, den 8. Juni 2021, um 10 Uhr, bevor das Event am Sonntag, den 13. Juni 2021, um 20 Uhr zu Ende geht.